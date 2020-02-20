Denizli merkezli tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Denizli merkezli 2 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındıİl Jandarma Komutanlığınca tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen kişilere yönelik Denizli ve Osmaniye'de 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
20.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:50
Denizli merkezli 2 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
İl Jandarma Komutanlığınca tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen kişilere yönelik Denizli ve Osmaniye'de 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda ekiplerce 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA