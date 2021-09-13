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Denizli'de Zafer Kupası Voleybol Turnuvasında şampiyonun adı Gemiş oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Denizli'de Zafer Kupası Voleybol Turnuvasında şampiyonun adı Gemiş oldu

Çardak'ta 11 takımın katıldığı Zafer Kupası Voleybol Turnuvasında şampiyon Gemiş Voleybol takımı oldu.

Çardak'ta 11 takımın katıldığı Zafer Kupası Voleybol Turnuvasında şampiyon Gemiş Voleybol takımı oldu.

Çardak Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü'nün koordinesinde 30 Ağustos'tan bu yana devam eden Voleybol turnuvası önceki gün tamamlandı. İlçede birlik ve beraberliği artırmak ve spora teşvik amacıyla gerçekleşen turnuva aralarında daha önce hiç spor yapmamış veya spordan uzak kalmış her yaştan kişiyi bir araya getirdi. Turnuvada 11 Takımdan 110 sporcu takımlarının başarısı için ter döktü. Zafer Kupası Voleybol Turnuvasında şampiyonluk kupası Gemiş Voleybol takımının oldu. İkincilik kürsüsünde Alperen Kafe takımı yer alırken, Gemiş Gençlik takımı üçüncü olma başarısı gösterdi. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları törenle verildi.

İlçede spora ilgi her geçen gün artıyor

Çardak Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü girişimiyle yaz döneminde spor okulu çalışmalarıyla başlayan faaliyetler dart ve voleybol turnuvaları ile devam etti. Çardak Gençlik Spor İlçe Müdürü Mesut Gökbulut, ilçede hem gençlik hem de spor yönüyle çalışmaları sürdürdüklerini, spora olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Hedeflerinin bu tür faaliyetlerle gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı yapmak olduğunu belirten Gökbulut, Çardak'ta genç yaşlı herkesin sağlıklı bir yaşam için sporu kültürüne sahip olmasını arzu ettiklerini söyledi. - DENİZLİ

Denizli'de Zafer Kupası Voleybol Turnuvasında şampiyonun adı Gemiş oldu

Denizli'de Zafer Kupası Voleybol Turnuvasında şampiyonun adı Gemiş oldu

Denizli'de Zafer Kupası Voleybol Turnuvasında şampiyonun adı Gemiş oldu

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