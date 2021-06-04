Denizli'de üniversite öğrencisinin girişimiyle yenilenen binada kütüphane ve kurs merkezi açıldı
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Denizli'de üniversite öğrencisinin girişimiyle yenilenen binada kütüphane ve kurs merkezi açıldı

Denizli'de üniversite öğrencisinin girişimiyle yenilenen binada kütüphane ve kurs merkezi açıldı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Çivril ilçesinde üniversite öğrencisinin girişimiyle yenilenen eski okul binasında açılan kütüphane ve kurs merkezi hizmete girdi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde üniversite öğrencisinin girişimiyle yenilenen eski okul binasında açılan kütüphane ve kurs merkezi hizmete girdi.

Yalınlı Mahallesi'nde 1988'de kapatılan ve metruk haldeki tek katlı okul binası, mahalle sakinlerinden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri 4'üncü sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Gamze Atmaca'nın girişimiyle onarıldı.

Çivril Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırseverlerin de desteğiyle bina, kütüphane ve kurs merkezine dönüştürüldü.

Açılış törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Keskin ve vatandaşlar katıldı.

Bina, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kütüphane ve kurslar için kullanılacak.

Gamze Atmaca, AA muhabirine, köyünde bulunan okulun eski halinin kendisini çok üzdüğünü belirtti.

Okulunda da Gülümse Platformu'nun kuruculuğunu yaptığını ve benzer çalışmalara imza attıklarını aktaran Atmaca, "Burasını benim 5 yıllık hayalimdi. Ekip arkadaşlarımla birlikte çalışma başlattık. Halka anlattık neler yapmak istediğimizi ve okulu baştan aşağı yeniledik." dedi.

Denizli'de üniversite öğrencisinin girişimiyle yenilenen binada kütüphane ve kurs merkezi açıldı
Denizli'de üniversite öğrencisinin girişimiyle yenilenen binada kütüphane ve kurs merkezi açıldı
Denizli'de üniversite öğrencisinin girişimiyle yenilenen binada kütüphane ve kurs merkezi açıldı
Denizli'de üniversite öğrencisinin girişimiyle yenilenen binada kütüphane ve kurs merkezi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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