Denizli'de jandarma, sokak hayvanları için yem bıraktı
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Denizli'de jandarma, sokak hayvanları için yem bıraktı

19.02.2021 16:31 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:34
Denizli'de jandarma, sokak hayvanları için yem bıraktı

Denizli'de jandarma ekipleri, yoğun kar yağışı ve kış koşullarında beslenme imkanı bulamayan hayvanlar için doğaya yiyecek ve yem bıraktı.

Denizli'de jandarma ekipleri, yoğun kar yağışı ve kış koşullarında beslenme imkanı bulamayan hayvanlar için doğaya yiyecek ve yem bıraktı.

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi personeli, kar yağışından olumsuz etkilenen ve yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının beslenmesi için "Can Dostlar Jandarmaya Emanet" sloganı ile çalışma başlattı.

Babadağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte müşterek yürütülen çalışma kapsamında bölgede bulunan sokak hayvanlarının beslenmesini sağlamak için belirlenen bölgelere yiyecek bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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