Denizli'de helikopterli trafik denetimi
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Denizli'de helikopterli trafik denetimi

Denizli'de helikopterli trafik denetimi
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de emniyet ve jandarma ekipleri tarafından bayram dönüşü trafik yoğunluğunun olduğu karayollarında helikopterle denetim yapıldı.

DENİZLİ'de emniyet ve jandarma ekipleri tarafından bayram dönüşü trafik yoğunluğunun olduğu karayollarında helikopterle denetim yapıldı.

İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık ve İl Emniyet Müdürlüğü Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürü Mithat Tüzüner'in de katıldığı denetimde, Denizli-Afyonkarahisar ve Denizli-Antalya karayollarında trafik kurallarına uymayan araçlar helikopterle tespit edildi. Denetimde trafik kurallarına uymadığı belirlenen araçlar, telsizle karadaki ekiplere bildirildi. Kural ihlali yapan 17 sürücü, oluşturulan kontrol noktalarında durdurulup, para cezası kesildi.

FOTOĞAFLI


Denizli'de helikopterli trafik denetimi
Denizli'de helikopterli trafik denetimi
Denizli'de helikopterli trafik denetimi
Denizli'de helikopterli trafik denetimi
Denizli'de helikopterli trafik denetimi
Denizli'de helikopterli trafik denetimi
Denizli'de helikopterli trafik denetimi
Denizli'de helikopterli trafik denetimi
Denizli'de helikopterli trafik denetimi
Denizli'de helikopterli trafik denetimi
Denizli'de helikopterli trafik denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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