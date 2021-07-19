Denizli'de çıkan yangında 15 dekar orman zarar gördü
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Denizli'de çıkan yangında 15 dekar orman zarar gördü

Denizli'de çıkan yangında 15 dekar orman zarar gördü
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde genç ağaçların bulunduğu orman sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde genç ağaçların bulunduğu orman sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Suçatı Mahallesi Camiyanı mevkisinde yerleşim alanlarının yakınında bulunan orman sahasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Çameli ve Fethiye ekipleri sevk edildi.

Havadan bir helikopterin de katıldığı çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları süren yangında genç ağaçların bulunduğu 15 dekarlık orman sahası hasar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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