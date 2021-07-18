Denizli'de bir iş yerinde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
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Denizli'de bir iş yerinde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Denizli'de bir iş yerinde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir iş yerinde çıkan kavgada 3 kişi bıçakla, 1 kişi de darbedilerek yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir iş yerinde çıkan kavgada 3 kişi bıçakla, 1 kişi de darbedilerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akçeşme Mahallesi'nde İbrahim B. ile iş yerlerine gittiği Mustafa B. ile Veyis G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda darbedilen İbrahim B, bıçakla Mustafa B, Veyis G. ve yabancı uyruklu Firuzan A'yı yaraladı.

Ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan İbrahim B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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