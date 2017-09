Denizi Yok Ama Japonya'ya Balık İhraç Ediyor

Denizi yok ama Japonya'ya balık ihraç ediyor

Gümüşhane'de Torul ve Kürtün baraj göllerinde yılda 3 bin ton balık üretiliyor

Vali Okay Memiş:

"Karadeniz bölgesinin en önemli alabalık ve Karadeniz somonu üretim sahalarından birisi Torul ve Kürtün baraj gölleri"

"Japonya'ya balık ihraç ediyoruz"



GÜMÜŞHANE - Denize 65 kilometre uzaktaki Gümüşhane'de enerji üreten barajlarda kurulu 11 balık işletmesinde yılda 3 bin ton balık üretiliyor. Bu balıklardan bazıları ise en çok balık tüketilen ülkelerden birisi olan Japonya'ya ihraç ediliyor.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, tekneyle Kürtün ilçesi sınırlarındaki Özkürtün Barajı'na açılarak bir süre teknenin dümenini eline aldı, burada faaliyet gösteren işletmelere ait balık üretim kafeslerini yerinde inceledi ve balıkları yemledi.

Torul Kaymakamı ve Kürtün Kaymakam Vekili Mustafa Karali, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Edip Birşen ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İlbeyi Aydın'ın da eşlik programda işletme sahipleriyle görüşerek sorunlarını dinleyen Vali Memiş, üreticilerin talepleriyle ilgili notlarını aldı.

Harşit Çayı üzerinde enerji üretimi amacıyla yapılan Torul ve Kürtün barajlarının toplam göl alanlarının 6,5 kilometre kare olduğunu ifade eden Vali Memiş, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Karadeniz bölgesinin en önemli alabalık ve Karadeniz somonu üretim sahalarından birisinin Torul ve Kürtün baraj gölleri olduğunu söyledi.

"2 baraj gölündeki 11 işletmede yılda yaklaşık 3 bin ton balık üretiyoruz"

Kürtün ve Torul barajlarının elektrik enerjisi üretiminin yanında Gümüşhane'nin ve bölgenin ekonomisine çok ciddi anlamda katkı sağladığına değinen Vali Memiş, baraj göllerinde ki 11 işletmede yılda yaklaşık 3 bin tonluk alabalık ve Karadeniz somonu üretiminin söz konusu olduğunu kaydetti. Bu barajların temiz ve sağlıklı sularında üretilen balıkların tüm Karadeniz bölgesi illerine gönderildiğini, hatta Karadeniz somununun daha sonra denize giderek yetiştirildikten sonra Japonya'ya ihraç edildiğine vurgu yapan Vali Memiş, "Bizim için hakikaten mutluluk verici bir durum. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Gümüşhane'de, Torul'da, Kürtün ve Özkürtün'de kafes balıkçılığı artık bir kültür haline geldi" dedi.

"Bazı ölçüm cihazları Türkiye'de ilk defa Kürtün Barajı'nda deneniyor"

Devlet olarak diğer tüm tarımsal sektörlerde olduğu gibi balıkçılık sektörünü de desteklediklerini ifade eden Vali Memiş, şöyle konuştu:

"Buradaki işletmelerin birtakım sorunları var, ilgileneceğiz. Standartlara uygun işletmeler olduğunu gördük. Hatta bazı ölçüm cihazları Türkiye'de ilk defa Kürtün Barajında deneniyor. Suyun sıcaklığını anında ölçerek hem işletmelere hem de Bakanlığa aktarılıyor. Böylece balıklarda meydana gelebilecek hastalık gibi konulara da anında müdahale imkanı söz konusu."

Baraj göllerinde tekne turu

Kürtün ilçesinin Karadeniz bölgesinde en fazla yaylaya sahip olan ilçe olduğun ve görülmeye değer muhteşem bir coğrafyaya sahip olduğunu dile getiren Vali Memiş, bir gazetecinin baraj gölleri üzerinde turizm amaçlı tekne turu yapılabileceğiyle ilgili sorusunu da şu sözlerle cevaplandırdı:

"Baraj gölünün 100 metreyi aşan derinliği var. Can güvenliğini tesis ederek burada işlem yapmak durumundayız. Eğer öyle bir durum mümkünse hemen yapabiliriz. Hatta burada su sporlarına yönelik birtakım faaliyetlerde olabilir. Ama bu konuyu araştırmamız gerekiyor. Devlet Su İşleri eğer izin veriyorsa bunlar yapılabilir. Buralar henüz keşfedilmemiş yerler. Hem yerli hem de yabancı turistlere yönelik mutlaka birşeyler yapmamız gerekiyor. 'Su akar Türk bakar' misali değil, buralardan daha fazla faydalanıp ekonomiye de katmamız gerekiyor."