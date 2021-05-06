Denizi olmayan kentten çıkıp yüzmede Avrupa derecesi elde ettiler
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Denizi olmayan kentten çıkıp yüzmede Avrupa derecesi elde ettiler

Denizi olmayan kentten çıkıp yüzmede Avrupa derecesi elde ettiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizi olmayan Gaziantep'te yüzme havuzunda eğitim alan milli sporcular Beril Öztürk ve Kaan Kara, katıldıkları Avrupa Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası ve Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda birincilik ve ikincilik dereceleri elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Denizi olmayan Gaziantep'te yüzme havuzunda eğitim alan milli sporcular Beril Öztürk ve Kaan Kara, katıldıkları Avrupa Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası ve Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda birincilik ve ikincilik dereceleri elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Başarılı sporcular, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından ödüllendirildi.

Şehitkamil Belediyesi bünyesindeki Şehitkamil Belediyespor sporcuları Beril Öztürk ve Kaan Kara, Alleben Yüzme Havuzu'nda aldıkları eğitimin ardından katıldıkları Avrupa Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası ve Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda gösterdikleri üst düzey performansla 1 rekor, 3 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Denizi olmayan Gaziantep'te yüzme havuzunda aldıkları eğitimin ardından önemli başarılara imza atan sporcular Beril Öztürk ve Kaan Kara ile bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporcuları tebrik ederek ödüllendirildi.

"Sporcularımızın başarılarıyla çifte gurur yaşadık"

Sporcularının başarılarıyla çifte gurur yaşadıklarını dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporcularla bir araya geldiği program esnasında, "Bugün ay-yıldızlı sporcularımız Beril Öztürk ve Kaan Kara'nın Multinations Gençler ve Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda elde ettikleri başarılarla çifte gurur yaşıyoruz. Alleben Yüzme Havuzumuzun faaliyete geçtiği ilk günden bu zamana kadar ilk hedefimiz altyapıdan yetişen sporcularımızın uluslararası organizasyonlarda milli marşımızı okutmaları ve bayrağımızı göndere çektirmeleriydi. Çok şükür ki yaklaşık 9 yıllık süreç sonrası gelinen noktada hem ulusal hem de uluslararası alanda sporcularımız birbirinden değerli başarılara imza attılar. Alleben Yüzme Havuzu'nda yüzme sporu ile tanışan sporcularımız, dünya ve Avrupa şampiyonlukları elde ettiler. 2012 yılından bugüne kadar düzenlenen dünya ve Avrupa şampiyonalarında sporcularımız 20 kez ödül kürsüsü mutluluğu yaşadılar. Bu mecralarda 6 tane altın madalya, 7 tane gümüş ve 7 tane bronz madalyayı ülkemize getiren sporcularımı yürekten kutluyorum. Alleben Yüzme Havuzu'muzda sutopu, paletli yüzme ve yüzme branşlarında eğitim gören sporcularımız birbirinden önemli başarılar elde ettiler ve 57 sporcumuz milli takımlara kazandırıldı. Sporcularımızın başarıyla süslenen müzemizde kupaları gördüğünüz zaman gurur duymamak mümkün değil. Ben, bu başarıları elde eden tüm teknik kadroya, değerli sporcularımıza ve şampiyonlarımızın yetişmesinde en büyük pay sahibi kıymetli velilerimize teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımıza ve teknik kadromuza başarılarının devamını diliyorum" dedi.

"Yıldızlar rekoru kırarak birinci oldum"

Avrupa Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası 4x100 bayrak takımı yarışında 04.18.12'lik derecesiyle ve 100 metre kurbağalama disiplininde 01.12.98'lik derecesiyle birinci olan, 200 metre kurbağalama disiplininde ise 02.35.56'lık derecesiyle de birincilik elde ederek rekor kıran sporculardan Beril Öztürk de çok mutlu olduğunu dile getirdi. Yakaladığı başarılar sonrası açıklamalarda bulunan Beril Öztürk, "Ben Ukrayna'da yapılan Multinations yıldızlar müsabakasında 200 metre kurbağalamada, yarışlarından yıldızlar rekoru kırdım ve birinci oldum. Bu başarıyı sağlamamda yardımcı olan herkese, Belediye Başkanımıza, aileme, teknik kadromuza çok teşekkür ediyorum. Ben aslında spora jimnastik ile başlamıştım ama yüzmeyi de çok seviyordum. Sonrasında yüzmeye yöneldim ve bu sporda önemli başarılar elde ettim" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi temsil ettiğim için kendimle duyuyorum"

Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası 4x100 bayrak takımında 03.48.26'lık derecesiyle ve 50 metre kurbağalama disiplininde ise 29.33'lük derecesiyle ikinci olan Kaan Kara da başarısını çok çalışmaya borçlu olduğunu belirterek, "Derece almak için çok çalıştım ve bu çalışmanın sonucunda önemli bir başarı elde ettim. Çok iyi çalışmazsanız hiçbir şeyi başaramazsınız. Bende de başarma yolunda her zaman heyecan ve stres vardı. Buna rağmen elimden gelenin en iyisini yaptım. Sonuçta ise 4x100 metre bayrakta ikincilik ve 50 metre kurbağalama da ikincilik madalyası kazandım. Gerçekten ülkemizi, milletimizi temsil ettiğim için kendimle çok gurur duyuyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporcular Beril Öztürk ve Kaan Kara'ya hediye takdiminde bulundu. Başkan Fadıloğlu, sporcuları, teknik kadroyu ve sporcu ailelerini de başarıları için tebrik etti. - GAZİANTEP

Denizi olmayan kentten çıkıp yüzmede Avrupa derecesi elde ettiler
Denizi olmayan kentten çıkıp yüzmede Avrupa derecesi elde ettiler
Denizi olmayan kentten çıkıp yüzmede Avrupa derecesi elde ettiler
Denizi olmayan kentten çıkıp yüzmede Avrupa derecesi elde ettiler
Denizi olmayan kentten çıkıp yüzmede Avrupa derecesi elde ettiler
Denizi olmayan kentten çıkıp yüzmede Avrupa derecesi elde ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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