"DenizBank, Emirates NBD ile hızlı büyüyecek"

Emirates NBD Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Shayne Nelson, "Biz kısa vadeli değil, uzun vadeli düşünen yatırımcıyız. Yarının ekonomi haberlerine bakarak yatırım yapmayız." dedi.

Sberbank ve Emirates NBD (ENBD) arasındaki DenizBank hisselerinin devir imza töreninin ardından Emirates NBD Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Shayne Nelson ve DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, gazetecilerinin sorularını yanıtladı.

"Hisse devrinin uzamasında Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki siyasi gelişmelerin bir payı var mı?" sorusu üzerine, Nelson "Kesinlikle hayır. Satın almada her zaman en iyi fiyat vermeye çalışılır. Regülatörlerden onay alınması biraz zaman aldı. Ama biz bu satın almayı yıllardır bekliyorduk. Pazar payımızı bu şekilde artırmak istiyoruz. DenizBank yönetiminden çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Nelson, Türkiye ekonomisine ilişkin soru üzerine her ülke ekonomisinde olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de iniş çıkışların olabileceğini söyledi.

Türkiye'yi çekici kılan sebeplerin başında ülkenin güçlü demografik yapısı ve ekonomik büyüklüğü olduğuna dikkati çeken Nelson, "Biz kısa vadeli değil, uzun vadeli düşünen yatırımcıyız. Yarının ekonomi haberlerine bakarak yatırım yapmayız." dedi.

Nelson, DenizBank yönetiminin aynı kalacağını ve görevlerine devam edeceklerini söyledi.

ENBD'nin önemli ölçüde kar elde ettiğini ve bunun bir kısmını iştiraklerine sermaye olarak ilave ettiklerini anlatan Nelson, "DenizBank'ın ilave sermaye ihtiyacı olursa her zaman destek oluruz. İkinci kuşak sermaye olarak destek veririz.

"DenizBank'ı neden seçtiniz, stratejiniz neydi?" sorusu üzerine Nelson, "Aslında biz Sberbank'a yaklaştık. Uzun süredir bize uygun olan bankaları araştırıyorduk. Sberbank'ın aslında DenizBank'ı satma niyeti yoktu. Bildiğiniz gibi her satış işleminin arkasında bir hikaye vardır. Buna böyle bakmak gerekir. DenizBank, aradığımız kriterlere uygun bir banka idi. DenizBank, gerçekten bir teknoloji devi gibi bir şirket. Türkiye bizim için uygun bir coğrafya." ifadelerini kullandı.

Shayne Nelson, DenizBank'ın gelecek 5 yıllık hedeflerine ilişkin soruya, "Henüz 5 dakikadır DenizBank'ın sahibiyiz. Ama büyüme konusunda hırslıyız. DenizBank da hızlı büyüyecek." şeklinde cevap verdi.

- "Piyasa paylarımızı yüzde 10'lara çıkarmayı amaçlıyoruz"

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, gelecek döneme ilişkin bankanın stratejilerine ilişkin soru üzerine, 7 yıllık süreçte Sberbank'la neleri başardıklarının ortada olduğunu ve bütün parametrelerde neredeyse 3 katına çıkan büyümeler yakalandığını söyledi.

Özel bankalar arasında 5'inci ve toplam bankalar arasında 8'inci büyük banka olduklarını anımsatan Ateş, şunları kaydetti:

"Biz üst sıralara tırmanma konusunda son derece kararlıyız. Bugüne kadar seçtiğimiz sektörler gerçekten her zaman kendini kanıtlamış sektörlerdir. Bunları yeni hissedarımız ENBD üst yönetimi ile de görüşeceğiz ve gözden geçireceğiz. Öngörüleri ve talepleri doğrultusunda stratejimizi oluşturacağız. Ancak genel amaç karlı büyümedir. Türkiye'ye hizmettir. Şu anda 14 milyon müşterimiz var.

Biz tam fayda bankasıyız. Buna utility bank deniyor. Sokakta geçen her 10 kişinin 2-3'ü bilirken, 10-12 yıllık süreçte neredeyse her 10 kişiden 10'u DenizBank'ı biliyor. ENBD, bizim içimizde gizli olan bu güce yatırım yaptı. 5 yıllık gelecek stratejimiz de 14 milyon müşteri sayısını 20-25 milyona üzerine çıkarmak olacaktır. Sektördeki çeşitli alanlardaki yüzde 7'lerdeki piyasa paylarımızı yüzde 10'lara çıkarmayı amaçlıyoruz."

- "Bu son olsun..."

Hakan Ateş, ENBD'ye satış işleminin, DenizBank'ın daha önce Dexia'ya ve Sberbank'a satışlardakinden farklı olduğunu belirtti.

Çünkü Dexia ve Sberbank ya da halka arzda sürecin öncesinde kamuoyuna anons edildiğini anlatan Ateş, şimdiki satışın Sberbank ile ENBD arasında görüşmeler neticesinde kamuoyuyla paylaşıldığını ve sürecin tamamlandığını söyledi.

Ateş, bu satış işleminin Türkiye ekonomisi, bankacılık sektörü için bir iftihar vesilesi ve Türkiye'ye olan güvenin teyidi olduğunu vurguladı.

"Dünya'da 4. kez hisse devri gerçekleştiren başka banka var mı? Guinness Rekorlar Kitabına girer mi bu satışlar?" sorusuna Ateş, şöyle cevap verdi:

"Bunu Guinness'e sormalısınız. Böyle bir durum var mıdır bilemiyorum ancak bana mutluluk verdiğini söylemeliyim. Bu hiçbir zaman birkaç adamın işi değildir. Bu üst yöneticilerimizin, denizcilerimizin, kaptanlarımızın ve ailelerinin bir başarısıdır, fedakarlığıdır. Bu bize nasip oldu. Aslında bunun böyle bir soruyla ortaya çıkması da bizi ayrıca gururlandırdı ve umutlandırdı. İleriye dönük olarak da 'Bu son olsun bu son' şarkısı ile bitirelim..."

Kaynak: AA