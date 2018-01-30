Deniz Naki'nin Futboldan Men Edilmesine Neden Olan Süreç

Türkiye ilk olarak Gençlerbirliği takımıyla gelen Deniz Naki, bu süreçte sosyal medya hesaplarından yaptığı terör örgütünü öven paylaşımları yüzünden Ankara'da saldırıya uğramıştı.

PEŞMERGE KIYAFETİYLE NEVRUZ KUTLADI

Gençlerbirliği ile yolları ayrılan ve bir süre kulüpsüz kalan Deniz Naki daha sonra Amed Sportif Faaliyetler ile anlaştı. Burada terör örgütüne olan sempatisini daha da gün yüzüne çıkaran futbolcu 2016'daki nevruz kutlamalarına peşmerge kıyafeti ile katılmıştı.

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANIYORDU

Futbolcu Naki hakkında "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Naki hakkında Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşmasında verilen beraat kararına savcının itirazı üzerine dava dosyası, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmişti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Naki hakkındaki beraat kararını bozarak, yargılamanın yeniden yapılması için dosyayı Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Kararda, futbolcu olan ve birçok kişi tarafından tanınan sanığın, sosyal medyadaki paylaşımlarını ülkede terör olaylarının arttığı, çukurların kazıldığı, barikatların kurulduğu ve güvenlik güçlerine silahlı saldırıların olduğu ortam ve koşullar altında yazdığının tespit edildiği bildirilmişti.

1 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nin, beraat kararını bozmasının ardından yeniden yargılanan, Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Deniz Naki, "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada Naki ve avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanık Naki'nin cezalandırılması yönünde görüş bildirmişti. Cezalandırılması yönündeki mütalaaya karşı savunma yapan Naki, önceki savunmalarını yineleyerek beraatini talep etmişti. Mahkeme heyeti, sanık Naki'yi, "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapse çarptırmıştı. Mahkeme, sanık hakkında 5 yıl süreyle herhangi bir suça karışmaması şartı getirerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.

YGP'YE DESTEK VİDEOSU YAYINLADI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyon yaptığı Afrin'deki YPG'li teröristlere destek çıkan Naki, Almanya'nın Köln şehrinde yapılacak mitinge herkesi sosyal medyadan davet etmişti. Bunun üzerine harekete geçen PFDK "ayrımcılık ve ideolojik propagandası" nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.

TÜRKİYE'DEKİ FUTBOL HAYATI SONA ERDİ

Amedspor futbolcusu Deniz Naki'ye ayrımcılık ve ideolojik propaganda nedeniyle PFDK'dan tarihi ceza geldi: 3 yıl 6 ay men ve 273 bin TL para cezası... Kural gereği 3 yılı aşan men cezaları sürekli hak mahrumiyetine çevriliyor.