Deniz Emniyet Derneği: "Gemi acenteleri ve kılavuz kaptanlar risk altında"

25.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:14

Deniz Emniyet Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Cahit İstikbal, giderek yaygınlaşma riski bulunan Koronavirüs ile ilgili "Türk Limanlarında günde 100, Türk Boğazlarında ise günde 60 yabancı bayraklı gemiye kılavuzluk hizmeti veriliyor. Bu gemilerde görev yapan kılavuz kaptanların potansiyel olarak Koronavirüs tehdidi altında bulunuyor." dedi.



Merkezi İstanbul'da bulunan Deniz Emniyet Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Cahit İstikbal, giderek yaygınlaşma riski bulunan Koronavirüs'ün denizcilik sektörüne muhtemel etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.



2020 Ocak verilerine göre, Türkiye genelinde limanlarımıza uğrak yapan gemilerin yüzde 32'sinin Türk, yüzde 68'inin yabancı bayraklı olduğuna dikkat çeken Kaptan Cahit İstikbal, günde 100 adet civarında olan limanlarımıza yabancı bayraklı gemi uğrağının her gemide ortalama 20 kişilik mürettebat bulunduğundan yola çıkarak günlük 2 bin kişilik bir gözetim/kontrol zorunluluğu ve buna bağlı olarak risk ürettiğini belirtti.



Ayrıca, Türk Boğazlarından aynı dönemde günde ortalama 118 gemi geçtiğini söyleyen Kaptan Cahit İstikbal, bu gemilerin yüzde 63'ünün uğraksız geçiş yaptığını, yüzde 68 inin ise geçişi esnasında kılavuz kaptan aldığını açıkladı.



Dünyanın çeşitli bölgelerinde Koronavirüs ile ilgili önleyici uygulamalar yapıldığına dikkat çeken Deniz Emniyet Derneği Başkanı İstikbal, şunları söyledi: "Şu anda Arjantin'den Fransa'ya pek çok ülkede limanlara gelen tüm gemilerden 'Koronavirüs Beyan Formu' doldurulması istenmekte. Bu formdaki herhangi bir soruya 'Evet' cevabı veren gemilerden mürettebat üyelerinin kesinlikle karaya çıkmasına izin verilmemekte, limanlara gelen gemideki mürettebat için bir sağlık taraması yapılmaktadır. Ayrıca acil eylem planı çerçevesinde olası bir şüpheli vaka/karantina durumu ile karşılaşılma durumuna göre gerekli sağlık ve korunma önlemleri/ekipmanları sevk ve takviyesi söz konusudur. Limana yanaşma-kalkma operasyonlarında kılavuz kaptan gemiye çıkmamakta ve gemilere uzaktan kılavuzluk hizmeti verilmektedir. Yine gemi acenteleri, PSC görevlileri gibi gemi üzerinde görev yapması gereken kişilere de gemiyle temas konusunda asgari uygulama izni verilmektedir."



Türk Limanlarında günde 100, Türk Boğazlarında ise günde 60 yabancı bayraklı gemiye kılavuzluk hizmeti verildiğini belirten İstikbal, bu gemilerde görev yapan kılavuz kaptanların potansiyel olarak Koronavirüs tehdidi altında bulunduklarını söyledi.



Ayrıca, bu gemilerde acente olarak görev yapan, kumanya veya ihrakiye vermek üzere gemi mürettebatıyla temasta bulunan kişiler ya da liman devleti kontrolü amacıyla gemiye çıkan uzmanların kendilerini koruyacak önlemlere ağırlık vermelerini isteyen İstikbal; "Bu risk, uluslararası alanda hizmet veren deniz çalışanları açısından hafife alınmamalıdır, yurtdışındaki benzer tedbirlerin alınması ivedilikle gereklidir." şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA