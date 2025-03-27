Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal Özgür Özel'e ne dedi?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin efsanevi isimlerinden merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme damga vurdu. CHP'nin mevcut Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirel açıklamalarda bulunan Aslı Baykal, hem parti tabanında hem de siyasi çevrelerde büyük yankı uyandırdı. Baykal, özellikle CHP'nin son dönem politikaları ve Özgür Özel'in söylemleri hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı. ki, Aslı Baykal tam olarak ne söyledi? İşte, Aslı Baykal'ın Özgür Özel hakkındaki açıklamaları, satır araları ve siyasi gündeme yansıyan tüm detaylar…

ASLI BAYKAL ÖZGÜR ÖZEL'E NE DEDİ?

Özgür Özel'in yabancı bir medya kuruluşuna verdiği röportajda Türkiye'yi eleştiren ifadelerine tepki gösteren Aslı Baykal, bu yaklaşımın ana muhalefet partisine yakışmadığını vurguladı.

Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'e ne dedi

Baykal açıklamasında, CHP'nin dış politika yaklaşımını eleştirerek, bir muhalefet partisinin ülkesini yabancı platformlarda şikayet etmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Özellikle Özel'in söylemleri üzerinden sert bir dille eleştiride bulunan Baykal, halkın yerel seçim sürecinde yaşananlardan dolayı nasıl bir yönetim anlayışıyla karşı karşıya kalacağını gördüğünü ve bu durumun rahatsızlık yarattığını dile getirdi.

Aslı Baykal Özgür Özel'e ne dedi

Aslı Baykal, sosyal medya paylaşımı sırasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye gerçek gündeminde, dünyada söz sahibi ülke olma yolunda hızla ilerlerken ana muhalefet, kapı kapı gezip dünyaya şikayet edecekmiş Türkiye'yi. Bunun bir örneği daha var mı acaba? 'Hırsızlığımızı yakalayıp ceza verdiler' diye mi şikayet edecek? 'Diploma usulsüzmüş, kabul etmediler siz söyleyin kabul etsinler' mi diyecek? Allah'tan genel değil yerel seçimde geldiler de yaşatacaklarını millet gördü, canını kurtarmaya çalışıyor. Kral zannettiler kendilerini ve gücü ellerine geçirseler neler yapacaklarını film fragmanı gibi izledik şaşkınlıkla, nefret dolu ne ararsan var o fragmanda, zor oldu ama tehlikenin ucundan dönmüşüz."