DENİB Serinhisar'da iş insanlarına nasıl ihracatçı olacaklarını anlattı

11.10.2019 16:26

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından yürütülen "Senden İhracatçı Olur" projesinin Serinhisar ilçesinde tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda katılımcılara ihracat yapmanın yolları anlatıldı.



Proje ile Denizli'de henüz hiç ihracat yapmamış veya daha önce ihracat yapmış fakat süreklilik sağlayamamış olan firmalara ihracat konusunda farkındalık kazandırılması, ihracat girişimcilik ruhunu aşılaması hedefleniyor. DENİP tarafından yürütülen projede Denizli'de faaliyet gösteren firmaların ihracat yapabilmeleri için gerekli eğitimlerin verileceği ve firmalara ihracat süreçlerinde destek sağlanması planlanıyor.



DENİB tarafından yürütülen ve yeni ihracatçılar kazanarak kent ihracatının artırılmasını temel amaç olarak belirleyen proje kapsamında Denizli'nin ilçelerindeki bilgilendirme toplantısı düzenlenmeye başlandı. Bu kapsamda toplantılardan biriside Serinhiasar ilçesinde yapıldı.



Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve DENİB Yönetim Kurulu muhasip üyesi Selim Yaymanoğlu katıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA