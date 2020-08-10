Dengesini kaybederek traktörden düşen kişi hayatını kaybetti
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Dengesini kaybederek traktörden düşen kişi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Erenler ilçesinde traktörün römorku ile bağlantısını sağlayan demir üzerinde yolculuk yaptığı esnada dengesini kaybederek düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dengesini kaybederek traktörden düşen kişi hayatını kaybetti
10.08.2020 09:24 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:28

Sakarya'nın Erenler ilçesinde traktörün römorku ile bağlantısını sağlayan demir üzerinde yolculuk yaptığı esnada dengesini kaybederek düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Erenler ilçesi Çaykışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Ergin, Ü.Ö. idaresindeki 67 LN 083 plakalı traktörün römork ile bağlantıyı sağlayan demir kısmında yolculuk ediyordu. Yolculuk esnasında bir anda dengesini kaybeden Ergin, yere düşerek yaralandı. Yaralı Adnan Ergin, çevre sakinlerinin yardımıyla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan Ergin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Adnan Ergin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Korucuk Otopsi merkezine gönderilirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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