Demirci Akıncıları Tenis Turnuvası sona erdi
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Demirci Akıncıları Tenis Turnuvası sona erdi

Demirci Akıncıları Tenis Turnuvası sona erdi
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Spor

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Manisa'da düzenlenen Demirci Akıncıları Büyükler Yaz Kupası Türkiye Serisi-2 Turnuvası tamamlandı.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Manisa'da düzenlenen Demirci Akıncıları Büyükler Yaz Kupası Türkiye Serisi-2 Turnuvası tamamlandı.

Demirci ilçesinde 16 ilden 73 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyon 5 gün sürerken, erkeklerde Önder Balcı, kadınlarda ise Zeynep Su Yavuz birinci oldu.

Ayrıca çift erkeklerde Hasan Başaran Şimşek/Ömer Ata Kalaycıoğlu, çift kadınlarda da İzem Elif Ölçer/Alara Ayaz ekipleri ilk sırayı aldı.

Turnuvada dereceye girenlere ödülleri Demirci Kaymakam Adem Kaya ve Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk tarafından verildi.

Kaymakam Adem Kaya yaptığı konuşmada, turnuvayı geleneksel hale getireceklerini kaydederken, belediye başkanı Selami Selçuk ise, "İlçemize, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız ile 5 adet tam donanımlı tenis sahasıı yaptık. Hedefimiz Demirciyi sporun ve sporcunun merkezi yapmak. Bu yıl ilk adımını attık. Hem Oryantiring Türkiye Şampiyonası hem de tenis turnuvaları ile 10 günde 2 bine yakın sporcu ve ailelerini ilçemizde misafir ettik." diye konuştu.

Turnuvanın tek erkekler şampiyonu Önder Balcı ise, "Dört yaşımdan beri tenis oynuyorum. 14 yaşında milli takıma girdim. 16 Yaş Altı Milli Takımı'nda yer aldım. Türkiye'de yaklaşık 300 turnuvaya katıldım. 40'a yakın kupa ve 60'a yakın madalya kazandım. Demirci Akıncıları Turnuvası'nda finale kadar çıkıp, kupayı kazandım. Hedefim A Milli Takım'a girmek." ifadelerini kullandı.

Demirci Akıncıları Tenis Turnuvası sona erdi
Demirci Akıncıları Tenis Turnuvası sona erdi
Demirci Akıncıları Tenis Turnuvası sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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