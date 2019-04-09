Demir Yolu Sektörü İzmir'de Buluşacak

Sektöründe Türkiye'nin tek, dünyanın en büyük 3'üncü fuarı olarak gösterilen Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler ve Lojistik Fuarı - Eurasia Rail, 10 Nisan'da İzmir'de açılacak.

Fuarı düzenleyen ITE Grup'un Satış ve Pazarlama Direktörü Semi Benbanaste, AA muhabirine, fuarın 200 katılımcıya ve yaklaşık 12 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapacağını söyledi.

Fuarın 10-12 Nisan'da Fuarİzmir'de gerçekleştirileceğini dile getiren Benbanaste, "Fuarımız Türkiye'nin tek, dünyanın en büyük 3. demir yolu ve hafif raylı sistemler fuarıdır. Fuarla eş zamanlı gerçekleşecek olan kapsamlı konferans ve seminer programında hem ziyaretçiler hem de katılımcılar, demir yolu taşımacılığına yönelik son gelişmeler, yenilikler ve teknolojilerin yanı sıra sektörde karşılaşılan zorluklar ve bunlara yönelik olası çözümler hakkında bilgi alacak." diye konuştu.

"Bu sene İzmir'i tercih ettik"

Fuarın 2017'ye kadar İstanbul'da gerçekleştirildiğini bu sene ise İzmir'i tercih ettiklerini belirten Benbanaste, 2023 yılına kadar demir yolu ağının genişletilmesi için planlanan 43 milyar dolarlık yatırımın önemli bölümünün Ege Bölgesi'nde olduğuna dikkati çekti.

Fuara Aselsan, Siemens, TCDD gibi sektörün önde gelen kuruluşlarının da katılacağını aktaran Benbanaste, Katar, Almanya, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin, Fransa, Hollanda, İspanya ve İtalya'dan da katılım beklendiğini ifade etti.

Geçen yıl düzenlenen fuarda 25 ülkeden 200 firma ve 11 bin 949 ziyaretçiyi ağırladıklarını anımsatan Benbanaste, şunları kaydetti:

"Demir yolu sektörünün Türkiye'de ilerleme kaydettiğini, gerçekleşen yatırımların her geçen gün daha da arttığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bu doğrultuda metro sistemlerinin, tramvay hatlarının ve diğer hafif raylı sistemlerin inşaatı ve genişletilme çalışması hızla devam ediyor. Diğer yandan Yüksek Hızlı Tren projesi çapı ve büyüklüğü ile sektöre olumlu bir ivme kazandırmış durumda. Türkiye'de demir yolları ile ilgili olarak her yıl yaklaşık 6 milyar lira tutarında yatırım harcaması gerçekleşiyor. Yerel yönetimlerin ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının üstlendiği metro ve hafif raylı sistemler için de yine her yıl yaklaşık 3 milyar lira yatırım yapılmaktadır."

Kaynak: AA