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Demir Grup Sivasspor - Vavacars Fatih Karagümrük 4-0

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Spor
Demir Grup Sivasspor - Vavacars Fatih Karagümrük 4-0

STAT: Yeni 4 EylülHAKEMLER: Alper Ulusoy (xx), Volkan Ahmet Narinç (xx), Kamil Çetin (xx)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer (xxx) - Ahmet (xx), Goutas (xxx), Caner (xx), Uğur (xxx), Henrique (xxx), Jorge Felix (xxx) (Dk.76 Azubuike x), Hakan (xxx), Gradel (xxx) (Dk.81 Erdodan x), Fayçal Fajr (xx) (Dk.

FATİH, İSTANBUL (DHA) -

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Alper Ulusoy (xx), Volkan Ahmet Narinç (xx), Kamil Çetin (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer (xxx) - Ahmet (xx), Goutas (xxx), Caner (xx), Uğur (xxx), Henrique (xxx), Jorge Felix (xxx) (Dk.76 Azubuike x), Hakan (xxx), Gradel (xxx) (Dk.81 Erdodan x), Fayçal Fajr (xx) (Dk.81 Sefa x), Kayode (xxx) (Dk.63 Yatabare x)

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano (x) - Burak (xx), Benatia (xx) (Dk.42 Balkovec x), Zukanovic (xx), Caner Erkin (xx), Adnan Uğur (xx) (Dk.46 Efe x), Jimmy Durmaz (xx) (Dk. 73 Karamoh x), Erhun (xx) (Dk.58 Munir x), Kerim Frei (xx), Ahmed Musa (xx), Pesic (xx) (Dk: 73 Vato Arveladze x)

GOLLER: Dk.1 Kayode, Dk.50 Goutas, Dk.57 Jorge Felix, Dk.71 Gradel (Demir Grup Sivasspor )

Süper Lig'in 7'nci haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Vavacars Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti. Ligde ikinci galibiyetini alan kırmızı beyazlılar, puanını 9'a çıkarırken, konuk ekip Vavacars Fatih Karagümrük'ün puanı ise 11'de kaldı.

1'nci dakikada Vavacars Fatih Karamgümrük yarı sahasında savunma oyuncularının kısa düşen pası sonrası araya giren Pedro Henrique kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu Kayode'ye gönderdi. Kayode rahat bir şekilde topu ağlara gönderdi:  1-0.

3'üncü dakikada gelişen Demir Grup Sivasspor atağında ceza sahası sol çarprazında topla buluşan Gradel'in yerden vurduğu sert şutta direk dibinde kaleci Viviano son anda topu kornere çeldi

10'uncu dakikada Vavacars Fatih Karamgümrük atağında ceza sahası dışında topla buluşan Zukanovic'in şutunu kaleci Muammer kornere gönderdi.

25'inci dakikada sağ kanattan gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Ahmet Oğuz'un ortasına Gradel gelişine vurdu, top direğin dibinden az farkla auta gitti.

30'uncu dakikada Ahmet Oğuz'un pasında topla buluşan Pedro Henrique ceza sahasının sağından dar açıdan vuruşunu yaptı. Top yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona erdi

50'nci dakikada sol kanattan Demir Grup Sivasspor'un kullandığı köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Goutas'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti:  2-0.

57'nci dakikada gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Uğur Çiftçi'nin ortasına kale dibinde kafa vuran Jorge Felix kaleci Vivano'dan dönen topu ağlara gönderdi:  3-0.

71'inci dakikada topla buluşan Gradel, ceza sahasına girerken çektiği şut savunmaya da çarpmasıyla uzak köşeden ağlarla buluştu:  4-0.

75'inci dakikada Vavacars Fatih Karagümrük atağında Ahmet Musa'nın vuruşunda top direğe çarptıktan sonra auta gitti.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 4-0 galibiyeti ile sonuçlandı.


Demir Grup Sivasspor - Vavacars Fatih Karagümrük 4-0

Demir Grup Sivasspor - Vavacars Fatih Karagümrük 4-0

Demir Grup Sivasspor - Vavacars Fatih Karagümrük 4-0

Demir Grup Sivasspor - Vavacars Fatih Karagümrük 4-0

Demir Grup Sivasspor - Vavacars Fatih Karagümrük 4-0

Demir Grup Sivasspor - Vavacars Fatih Karagümrük 4-0

Demir Grup Sivasspor - Vavacars Fatih Karagümrük 4-0

Demir Grup Sivasspor - Vavacars Fatih Karagümrük 4-0

Demir Grup Sivasspor - Vavacars Fatih Karagümrük 4-0

Demir Grup Sivasspor - Vavacars Fatih Karagümrük 4-0

Demir Grup Sivasspor - Vavacars Fatih Karagümrük 4-0

Demir Grup Sivasspor - Vavacars Fatih Karagümrük 4-0

Demir Grup Sivasspor - Vavacars Fatih Karagümrük 4-0

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Spor Haberleri
Yiğido evinde ilk kez güldü! Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti

Yiğido evinde ilk kez güldü! Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti
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Haber: Demir Grup Sivasspor - Vavacars Fatih Karagümrük 4-0 - Haberler Spor
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