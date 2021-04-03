Sivasspor-Trabzonspor maçının ardından
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Sivasspor-Trabzonspor maçının ardından

Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 32. haftasında 0-0 biten Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında iyi mücadele ettiklerini belirtti.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 32. haftasında 0-0 biten Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Sivas'ın ligin zor deplasmanlarından biri olduğunu söyledi.

Sivasspor'un kadro kalitesi olan ve birkaç oyunu çok iyi oynayabilen takım olduğunu dile getiren Avcı, "Sivasspor direkt oyunu, pasları, kenar ortaları en fazla yapan ve geçişleri kullanan bir takım. Top rakipteyken özellikle sıcak teması en fazla yapan takım. Buna karşı savunmada parçalara ve bütününe de çalıştık. Oyunun bütününde top rakipteyken duran toplar da Sivasspor için öncelik olan bir durumdu. Pozisyon vermedik gibi. Yani çok tehlikeli bir durum yaşamadık." diye konuştu.

Avcı, bazen yürüyerek ceza sahasının oraya kadar geldiklerini, bazen final pası yapamadıklarını, bazen de girdikleri pozisyonları kaçırdıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bazen de çabuk kayıplar yaptık. Geri döndük, oyalamaları çabuk yaptık. Bence rakipten üstün oynadık ancak çok yeterli miydi kazanmak için, belki yeterli değildi. Sonuçta zor deplasmandan 1 puanla dönüyoruz. Çok fazla değil, 2 değişiklik yapabildik. Seçeneklerim fazla yoktu, özellikle ön taraf için. Döndükten sonra salı günü de bir müsabakamız var. Hafta içi de lig tekrar devam edecek. Tekrar kazanma alışkanlığına başlamak için salı günkü müsabakayı kazanmalıyız. İki cezalımız var bugün. En iyi şekilde çabuk dinlenerek, toparlanarak hazırlanacağımızı düşünüyorum. Sivasspor'a başarılar diliyorum. Oyuncularımı, bu zor deplasmanda oyunu hep ellerinde tuttukları için tebrik ediyorum."

Sivasspor-Trabzonspor maçının ardından
Sivasspor-Trabzonspor maçının ardından
Sivasspor-Trabzonspor maçının ardından
Sivasspor-Trabzonspor maçının ardından
Sivasspor-Trabzonspor maçının ardından
Sivasspor-Trabzonspor maçının ardından

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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