Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor: 1-1

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Erdinç Sezertam (xx), Süleyman Özay (xx)

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği lider Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor puanını 50'ye yükseltirken, Demir Grup Sivasspor'un puanı ise 30 oldu.

5'inci dakikada orta alanda topla buluşan Bakasetas'ın ceza alanı önünden sol ayağı ile şutunda top yandan auta gitti.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.