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Demir Grup Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor: 0-2

STAT: Yeni 4 EylülHAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Esat Sancaktar (xx)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (xx) - Goiano (xx), Appindangoye (xx), Caner (xx), Uğur (xx) (Dk.78 Djerlek x), Fernando (xx) (Dk.59 Kone x), Fatih (x) (Dk.

Demir Grup Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor: 0-2
28.06.2020 20:33 | Son Güncelleme: 28.06.2020 20:37

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Esat Sancaktar (xx)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (xx) - Goiano (xx), Appindangoye (xx), Caner (xx), Uğur (xx) (Dk.78 Djerlek x), Fernando (xx) (Dk.59 Kone x), Fatih (x) (Dk.46 Ziya xx), Claudemir (xx), Emre (xx), Mert Hakan (x) (Dk.70 Erdoğan x), Yatabare (xx) (Dk.70 Skuletic x)HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung (xxx) - Rienstra (xx) (Dk.29 Yasir xxx), Sapunaru (xx), Diego (xxx), Djedje (xx), Hasan Hüseyin (xxx) (Dk.77 Lopes xx), Gustavo (xx), Pedro Henrique (xxx), Mensah (xxx), Mesanovic (xx), Kravets (xx) (Dk.69 Stum)GOLLER: Dk.45 Hasan Hüseyin, Dk.83 Mensah (Hes Kablo Kaybserispor)SARI KARTLAR: Caner, Fatih, Ziya (Demir Grup Sivasspor) - Mensah, Mesanoviç, Yasir, Lopes (Hes Kablo Kayserispor)Süper Lig'in 29'uncu haftasında kendi sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk eden Demir Grup Sivasspor, rakibine 2-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. Kendi sahasında 16 maç sonra kaybeden kırmızı-beyazlılar şampiyonluk yarışında yara alırken, puanını 28'e çıkaran konuk ekip, kümede kalma yolunda umut tazeledi.3'üncü dakikada soldan Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda Fernando'nun ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı.7'inci dakikada Fernando'nun ara pasında Yatabare kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda Long topu kornere çeldi.8'inci dakikada kullanılan köşe vuruşunda, Emre'nin kaleye gönderdiği top yan direkten oyun alanına döndü.9'uncu dakikada soldan ceza alnına giren Mensah'ın kaleye gönderdiği top savunmadan sekerek yan ağlarda kaldı. 10'uncu dakikada soldan Emre ortaladı, hareketlenmek istenen Yatabare, Rienstra'nın müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mert Hakan topu üstten auta gönderdi.25'uncu dakikada Emre'nin pasında sol çaprazda ceza alanı içinde topla buluşan Mert Hakan'ın şutu üstten auta gitti.45'inci dakikada ceza alanı içinde Mert Hakan'ın pasında Fatih'in yerden şutu kaleci Lung'da kaldı.45'inci dakikada orta sahada topla buluşan ve Mert Hakan'dan sıyrılan Hasan Hüseyin, ceza alanı dışından sert vurdu, yerden seken top Samassa'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu:  0-151'inci dakikada Mensah orta alandan aldığı topla hareketlendi, soldan ceza alanına girip yerden plase vuruş yaptı, uzak kale direği dibinden auta gitti.54'üncü dakikada Fernando soldan getirdi, savunmadan seken top uygun durumda Ziya'nın önünde kaldı. Onun vuruşunda kaleci Lung topu kornere çeldi.61'inci dakikada soldan kazanılan serbest vuruşu Emre kullandı, Kone'nin kafa vuruşunda top yandan auta gitti.68'inci dakikada ceza alanı dışından Mert Hakan'ın şutu dışarı gitti.82'inci dakikada Ziya'nın müdahalesiyle Mesanoviç yerde kaldı. Hakem faul kararı verdi. Ardından VAR'dan gelen uyarı ile pozisyonun ceza alanında olduğunu belirterek penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mensah topu filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı: 0-2.88'inci dakikada ceza alanı dışından Claudemir'in aşırtma şutunda top üstten az farkla auta gitti.Karşılaşma konuk Hes Kablo Kayserispor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: DHA

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