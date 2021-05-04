Demba Ba: Yönetim, Aykut Kocaman'ın bana fazla şans vermeyeceğini söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Demba Ba: Yönetim, Aykut Kocaman'ın bana fazla şans vermeyeceğini söyledi

Demba Ba: Yönetim, Aykut Kocaman'ın bana fazla şans vermeyeceğini söyledi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir'le olan sözleşmesi karşılıklı anlaşma sonucu feshedilen Senegalli golcü Demba Ba'nın ayrılışıyla ilgili birçok polemik yaratılırken, tecrübeli futbolcu verdiği röportajla yaşanan süreci anlattı.

Medipol Başakşehir'le olan sözleşmesi karşılıklı anlaşma sonucu feshedilen Senegalli golcü Demba Ba'nın ayrılışıyla ilgili birçok polemik yaratılırken, tecrübeli futbolcu verdiği röportajla yaşanan süreci anlattı.

İngiliz Sky Sports'a konuşan Demba Ba, Aykut Kocaman ile tartışma yaşadığı ve bu nedenle sözleşmesinin feshedildiğine dair çıkan haberleri yalanladı. Senegalli golcü, "Yönetim, Kocaman'ın beni sezonun geri kalanında pek fazla oynatmayacağını söyledi. Bu nedenle kariyerimden ötürü sözleşmemi erken feshetmek istediler" diye konuştu.

"AYKUT KOCAMAN İLE BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİK"Deneyimli oyuncu, "Güçlü bir karakterim olduğu için çoğu zaman aklımda olanları söylemekten çekinmiyorum ve bu her zaman işe yaramıyor. Ayrılmadan birkaç hafta önce Aykut Kocaman ile birçok konuda bir toplantı gerçekleştirdik. Kendisine, beden dilini beğenmediğimi söyledim. O da benim beden dilimi beğenmediğini ifade etti ama bundan sonra her şey iyiydi" diye konuştu."YAZILANLARA İNANMAK İSTEMİYORUM ÇÜNKÜ TAKIMDA ŞU AN ORUÇ TUTAN OYUNCULAR VAR"Görüşmenin iki hafta sonrasında oynanan Fenerbahçe maçında kadroda olmadığını görünce şaşırdığını vurgulayan Demba Ba, "Bana, sahada daha çok koşup mücadele eden futbolcular yerine, topla ilişkisi iyi olan oyuncularla maçlara başlayacağını söyledi. İki hafta sonra Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almadığımı görünce şaşırdım çünkü yaptığımız konuşmanın içeriği bu değildi ama bu futbol, her şey değişebilir. Yazılanlara inanmak da istemiyorum çünkü takımda şu an oynayıp oruç tutan birçok futbolcu var. Hatta Ramazan ayı gelmeden önce oruç tutacağım için forma giyemeyeceğimi söyleyen arkadaşlarım da oldu. Ancak bana göre bunların hepsi birer tesadüf" şeklinde konuştu."OYNADIĞIM FUTBOLDAN TEKRAR ZEVK ALMAK İSTİYORUM"Kariyerinin bundan sonraki bölümü hakkında da konuşan 36 yaşındaki golcü, "Sadece son birkaç yıldır oynadığım futbolun tadını çıkarmak ve neşemi yeniden kazanmak istiyorum. Son birkaç yıldır futbolun neşesi biraz düştü ancak ben futbol aşığıyım ve çok iyi bir şekilde kariyerimi noktalamak istiyorum. İngiltere bir seçenek olabilir ama ben tek bir ülke ya da tek bir lige bağlı kalmak istemiyorum. Ailem ve kendim için en iyi kararı vereceğim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Oruç tuttuğu için kulüpten gönderildiği söylentileri Demba Ba'yı çıldırttı
Oruç tuttuğu için kulüpten gönderildiği söylentileri Demba Ba'yı çıldırttı
Rusya Kadın Milli Takımı futbolcusu Todua: Erkek futbolculara maç öncesi cinsel ilişki yasak ama bize serbest
Rusya Kadın Milli Takımı futbolcusu Todua: Erkek futbolculara maç öncesi cinsel ilişki yasak ama bize serbest
Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada Başakşehir, sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti
Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada Başakşehir, sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Diego Salih Uçan Ali Tandoğan Rıza Kayaalp Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Demba Ba: Yönetim, Aykut Kocaman'ın bana fazla şans vermeyeceğini söyledi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 16:02:47. #1.14#

title