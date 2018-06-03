Beşiktaş, Demba Ba'yı Transfer Listesinden Çıkardı

Beşiktaş'ın, transfer çalışmaları kapsamında forvet adayları arasında tuttuğu Demba Ba, siyah-beyazlı yönetim tarafından listeden çıkarıldı.

Çin'e giderek transfer görüşmeleri yapacağını söyleyen Senegalli golcüye, yöneticilerin, "Elbette gidip görüşmek senin hakkın. Bizim teklifimiz ortada. Ama biz seni bir daha aramayız. Gelmek istiyorsan gelirsin. Fakat biz bundan sonra sen yokmuş gibi forvet çalışmalarımızı sürdürmek zorundayız" cevabını verdiği öğrenildi.

TATİL SONRASI ÇİN'LE GÖRÜŞECEK

Dubai'deki tatilinden sonra Çin'e geçerek Shanghai SIPG kulübü ile transfer görüşmeleri yapacak olan Demba Ba'nın büyük ihtimalle orada kalacağı iddia edildi. Transfer listesinden Demba Ba ismini çıkaran Beşiktaş Yönetimi ise önceliğini Vagner Love ve Negredo'nun gidişine verdi. Bu iki oyuncu gitmeden forvet almayacak olan siyah-beyazlı kulüp beklemeye geçti.

Burak Yılmaz için ısrarlı olan Teknik Direktör Şenol Güneş'in transferdeki gelişmeleri yakından takip ettiği aktarıldı. Siyah-beyazlı hocanın, "Mevcut kadroda dört golcümüz var. Üstelik Babel de golcü özelliklere sahip bir oyuncu. Bu nedenle acele etmemek en doğrusu" dediği öğrenildi.

HEDEF BONSERVİSSİZ FUTBOLCU

Beşiktaşlı yöneticilerin transferde rotayı forvet harici bölgelere çevirmesi bekleniyor. Orta saha ve sağ beke oyuncu bakan siyah-beyazlılar bu transferleri bonservis bedeli ödemeden bitirmeyi hedefliyor.