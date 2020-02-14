Demba Ba eski takımını boş geçmedi

14.02.2020 22:05 | Son Güncelleme: 14.02.2020 22:08

Başakşehir'in, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının tek golünü atan Demba Ba, ligdeki gol sayısını 7'ye çıkarırken, eski takımını da boş geçmemiş oldu.



Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş 1-0 mağlup etti. Zorlu mücadelede turuncu-lacivertlilerin tek golü Demba Ba'dan geldi. Senegalli futbolcu, eski takımı Beşiktaş'a attığı bu golle ligdeki gol sayısını da 7'ye çıkarmış oldu.



Ayrıca siyah-beyazlıların, turuncu-lacivertli takıma karşı 2014-2015 sezonunda deplasmanda aldığı son galibiyette de gollerin biri Ba'dan gelmişti. O maçta Beşiktaş'a üç puanı kazandıran başarılı futbolcu, bu akşam da Başakşehir'i güldürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA