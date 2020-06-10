HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Delphi Technologies yakıt sistemleriyle Avrupa ve Türkiye'deki ağırlığını artırıyor

Otomotiv ekipman üreticileri için geleceğe yönelik çözümler sunan Delphi Technologies, Avrupa'daki yakıt sistemleri çözümlerinin kapsamını genişletiyor.

Delphi Technologies yakıt sistemleriyle Avrupa ve Türkiye'deki ağırlığını artırıyor
10.06.2020 12:28 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:31

Otomotiv ekipman üreticileri için geleceğe yönelik çözümler sunan Delphi Technologies, Avrupa'daki yakıt sistemleri çözümlerinin kapsamını genişletiyor. Yakıt enjeksiyon sistemlerinde 80 yılı aşkın süreli orijinal ekipman uzmanlığına sahip olan şirket, yeni 'Yakıt Yönetimi Programı' ile bu yıl içerisinde 200 adedin üzerinde yeni parçayı, kademeli olarak devreye almayı planlıyor.

Dünyanın önde gelen otomotiv orijinal ekipman üreticileri için emisyon ve yakıt tasarrufu çözümleri sunan Delphi Technologies, bu yıl içerisinde başlatmayı planladığı yeni yakıt yönetimi programıyla 200 adedin üzerinde yeni parçayı kademeli olarak devreye almayı planlıyor. Yapılan açıklamaya göre söz konusu yeni ürünlerle birlikte bin adedin üzerinde ürün çeşitliliği sağlayacak olan şirket, böylece tüm otomotiv markalarının en güncel yakıt pompaları, modülleri ve montaj çözümlerini içine alan 12 binden fazla uygulamaya hitap etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Delphi Technologies; yeni yakıt modülleri, elektronik ve hidro-mekanik arıza tespit araçları ve uzman teknik destek de dahil olmak üzere birçok çözümü satış sonrası sektörüne sunarken, özel servislere de araç marka modeli farketmeksizin orijinal ekipman kalitesinde yakıt sistemi onarım çözümleri fırsatı sağlıyor. Delphi Technologies, uzmanlığı paralelinde 2020 yılı sonuna kadar Avrupa araç parkının yüzde 90'ını kapsamayı ve birikimiyle satış sonrası sektörünü yakıt sistemleri konusunda maksimum erişilebilirliğe taşımayı amaçlıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Delphi Technologies Aftermarket - EMEA Bölgesi Başkan Yardımcısı Jean-Francois Bouveyron, uzun zamandır Kuzey Amerika'nın lider yakıt sistemleri sağlayıcısı olduklarını ve bu uzmanlığı Avrupa'ya fazlasıyla getirmenin heyecanını taşıdıklarını belirtti. Bouveyron, "Köklü bir orijinal ekipman geçmişi ve yenilikçi satış sonrası çözümlerini bir araya getirerek her iki dünyanın en iyisini sunuyoruz. Böylece müşterilerimizin tüm ürün, test ve eğitim ihtiyaçlarını, her yönüyle kapsayan bir çözümle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Teknisyenler becerilerini geliştiriyor

Günümüzde üretilen yakıt pompalarına gelişmiş elektronik devrelerin entegre edilmesi neticesinde ortaya çıkan arıza tespit cihazları ihtiyacını, Delphi Technologies 80 yıllık birikimiyle karşılıyor. Şirketin orijinal ekipman kalitesindeki DS arıza tespit cihazı; 55 araç markası ve tam 2010 araç modelini destekliyor. Teknisyenlere ise yakıt basınç regülatörünü test etme, yakıt pompası adaptasyon değerlerini ayarlama ve yakıt pompasını etkinleştirme, devre dışı bırakma gibi teknik beceriler kazandırıyor. Satış sonrası teknisyenleri, çevrimiçi destek ve özel yardım hattı sayesinde, araç sahibini memnun eden ve buna bağlı olarak müşteri devamlılığını da sağlayan pratik ve sorunsuz bir onarım gerçekleştirebiliyorlar. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor Ekonomi
Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor
2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak Ekonomi
2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak Ekonomi
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı Ekonomi
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi Ekonomi
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı
Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun
e-Devlet'te uygulamaya giren 'Araçlarım' hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak
Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak
Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor
Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı
Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Berat Albayrak Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Hande Erçel Mehmet Ali Erbil
Spor Metin Oktay Lionel Messi Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Delphi Technologies yakıt sistemleriyle Avrupa ve Türkiye'deki ağırlığını artırıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 12:32:40. #1.15#
title