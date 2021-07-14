Deha'dan muhteşem konser

Her sahnesinde olduğu gibi muhteşem enerjisi ile sevenlerinin karşısına çıkan ünlü şarkıcı Deha Bilimler Bodrumu yıktı. Önceki akşam Turkbükü Ganj isimli mekanda canlı performans sergileyen Bilimler, Yaklaşık iki saat boyunca sahnede adım atmadık yer bırakmayarak harika bir konsere imza attı. Başarılı şarkıcı, eski ve yeni şarkılarıyla kapattığı programını hayranlarının yoğun isteği üzerine iki kez bis yaptı.