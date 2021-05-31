DeFacto'dan İstanbul ve Antalya'ya yeni mağaza
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DeFacto'dan İstanbul ve Antalya'ya yeni mağaza

DeFacto'dan İstanbul ve Antalya'ya yeni mağaza
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hazır giyim markası DeFacto, İstanbul ve Antalya'da iki yeni mağaza daha açtığını duyurdu.

Hazır giyim markası DeFacto, İstanbul ve Antalya'da iki yeni mağaza daha açtığını duyurdu.

DeFacto, İstanbul ve Antalya'nın popüler AVM'lerinde iki yeni mağaza açtı. 'Yenilen, Eğlen, Devam Et' mottosu ile değişim sürecini başlatan marka, Umman, Bulgaristan, Rusya, Gürcistan, Arnavutluk, Malezya, Ukrayna ve Romanya'yı kapsayan 31 ülkede 500'den fazla mağazasıyla faaliyet gösteriyor.

100'den fazla ülkede satış yapan şirket, 2021 yılı sonuna kadar yurt içinde ve yurt dışında mağaza sayısını artırmayı hedefliyor.


DeFacto'dan İstanbul ve Antalya'ya yeni mağaza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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