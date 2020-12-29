DEAŞ'ın 3 militanı Düzce'de operasyonla yakalandı
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DEAŞ'ın 3 militanı Düzce'de operasyonla yakalandı

29.12.2020 12:44 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:56
DEAŞ'ın 3 militanı Düzce'de operasyonla yakalandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda, DEAŞ terör örgütünde savaşçı olarak faaliyet gösteren 4 kişiden 3'ü operasyonla yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda, DEAŞ terör örgütünde savaşçı olarak faaliyet gösteren 4 kişiden 3'ü operasyonla yakalandı. Yakalan şahıslar sınır dışı edilirken, 1 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

DEAŞ terör örgütünde daha önce savaşçı olarak görev alan ve kaçarak Düzce'ye geldiği belirlenen 4 kişinin yakalanması için Düzce Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgütün üst düzey yetkilileri ile görüşmeye devam ettikleri tespit edilen şahıslardan M.Z.A., K.D.D. ve A.S.A. yakalanarak Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada ifadeleri alınan şahıslar, mahkeme kararı ile sınır dışı edildi.

Operasyonda aranan A.H.K. isimli şahsın yakalanması için ise polis ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğü öğrenildi.

(Enes Bektaş/İHA)

DEAŞ'ın 3 militanı Düzce'de operasyonla yakalandı
DEAŞ'ın 3 militanı Düzce'de operasyonla yakalandı
DEAŞ'ın 3 militanı Düzce'de operasyonla yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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