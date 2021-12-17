Davutoğlu'ndan asgari ücret tepkisi: Verdiğiniz zam sadece bir günde 425 TL eridi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlediği basın toplantısıyla 2022 yılı asgari ücretinin 4 bin 253 TL olduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı rakama ilişkin dün yazılı bir açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "İktidara 1,5 yıl önce '15 Haziran 2020'de sadece vergiyi değil, SGK işçi payını da kaldırın' demiştik, yine anlamamışlar" ifadesini kullanmıştı.

"BUNUN ADI 'TIRNAKÇILIKTIR'"

Davutoğlu, yeni asgari ücret zammına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin 1425 lira artmasına rağmen dolar olarak karşılığının 110 dolar azaldığını belirtmişti. Ahmet Davutoğlu, açıklamasında şunları kaydetmişti;

"Asgari ücret 1425 lira artarken karşılığı 385 dolarsa 275 dolara düşmüş oldu. 1425 lira verirmiş gibi yapıp milletin cebinden 110 dolar almanın adı 'tırnakçılıktır'. İktidara 1,5 yıl önce 15 Haziran 2020'de 'sadece vergiyi değil, SGK işçi payını da kaldırın demiştik', yine anlamamışlar."

DOLAR 17 TL'Yİ AŞTI, DAVUTOĞLU'NDAN BİR TEPKİ DAHA GELDİ

Dolar/TL'nin bugün 17 seviyesini aşarak 17,14'ü test etmesi sonrasında Twitter hesabından bir paylaşım daha yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, asgari ücrete yapılan zammın bir günde 425 TL eridiğini ifade etti. Davutoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Kaşıkla verdiniz, kepçeyle alıyorsunuz! Dün 4.250 TL ile 275 $ alınabiliyordu, bugün 250 $! Asgari ücretliye verdiğiniz zam sadece bir günde 425 TL eridi! Yeter artık! Kaçamazsınız, acilen seçim kararı alın!"

??2022 yılı asgari ücreti 4.250 TL oldu!



Sizce, yüzde 50'lik artış yeterli mi? — Haberler (@Haberler) December 16, 2021

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