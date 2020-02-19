: Davutoğlu cephesinden İmamoğlu'nu zora sokan düzenlemeye sert tepki: Vatandaşı cezalandırıyorlar

19.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:47

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanı Doğan Demir, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan ve İBB'nin Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ndeki (UKOME) karar alma çoğunluğunu ortadan kaldıran yönetmelik değişikliğini eleştirdi.

Yapılan yönetmelik değişikliği öncesi UKOME'de İBB'yi temsilen 11, hükümet tarafından belirlenen 10 üye bulunuyordu ve karar alma üstünlük sayısı İBB'nin elindeydi. Değişiklik sonrası 3 Bakanlık daha UKOME üyesi yapılarak hükümet kanadının temsilci sayısı 14'e çıkartıldı ve İBB'nin karar alma çoğunluğu elinden alındı. Doğan Demir, hükümet tarafından peş peşe alınan kararlarla İBB'nin yetki alanının daraltılmasına tepki gösterdi.

Doğan Demir

"HEM SİYASETİ, HEM VATANDAŞI CEZALANDIRIYORLAR"

Hükümetin seçimde kaybetmeyi halen hazmedemediğini belirten Demir, "Vatandaşın iradesini gasp ederek yetkileri kısıtlıyorlar. Türkiye'de yerel yönetimler eliyle yapılan çalışmaları kendi ellerinde toplayarak hem yerel yönetimlerin önünü kapatıyorlar, hem siyaseti, hem de vatandaşı cezalandırıyorlar" dedi.

"TÜRKİYE'YE YAZIK EDİYORLAR"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti yetkililerine de çağrıda bulunan Demir, "Kendilerine gelince hiçbir antidemokratik uygulamayı kabul etmedikleri gibi, vatandaşın özgür iradesiyle seçilmiş yerel yönetimlere gösterdikleri bu muameleden vazgeçmeleri gerekiyor. Bu antidemokratik uygulamaları kaldırsınlar ve yerel yönetimlerin yetkilerini kısıtlamasınlar. Bu yaşananlar Türkiye adına utanç verici bir durumdur. Partiler kalıcı değil, geçicidir Türkiye'ye yazık ediyorlar" şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu

İMAMOĞLU DA SERT SÖZLERLE ELEŞTİRDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Dünyanın hiçbir aklı başında yöneticisinin, yönetiminin böyle bir hamle yapma ihtimali bile yok. Bu şaşırmışlık. Şaşkınlık. Yani oyuncağı elinden alınmış bir çocuk ağlar ya; öyle bir durum. Burası sizin oyuncağınız değil. Burası İstanbul. Kadim bir kent. Bugün Ekrem var, yarın başka birisi var, dün başka birisi vardı. Yani buna saygı duyup, birbirimize sarılsak, birbirimizle iyi geçinsek, güzel işler üretsek, konuşsak, ortak akılla işler üretsek… Hayatınız siyaset mi? Hayatınız siyasi partiler mi? Hayatınız siyasi liderler mi? Benim hayatım; 16 milyon insan. Sizin de hayatınız, 83 milyon insan olsun; partiniz, siyasi egonuz değil" ifadelerini kullandı.

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