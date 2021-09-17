Davis Cup'ta kuralar çekildi

Enka Spor Kulübü'nün ev sahipliği yapacağı, 18-19 Eylül tarihlerinde oynanacak Davis Cup Dünya Grubu 2'de oynanacak karşılaşmaların maç programı belli oldu.

Kura çekimi törenine Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Letonya Tenis Birliği Başkanı Juris Savickis, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Turnuva Başhakemi Mihaela Testiban ile her iki takımın oyuncuları ve kaptanları katıldı. Kura çekimini Başhakem Mihaela Testiban gerçekleştirdi. Kura çekimi sonucunda ilk gün saat 11.00'de başlayacak müsabakalarda teklerde Altuğ Çelikbilek ile Robert Strombachs müteakiben ise Cem İlkel ile Ernests Gulbis karşı karşıya gelecek. 18 Eylül Cumartesi günü yapılacak açılış seremonisi 10.45'te başlayacak. 2'nci gün ise saat 11.00'de başlayacak maçlarda çiftlerde Yankı Erel-Ergi Kırkın ikilisi ile Ernests Gulbis-Robert Strombachs çifti mücadele edecek.Bu maçın ardından başlayacak tekler maçlarında Altuğ Çelikbilek ile Ernests Gulbis ve Cem İlkel ile Robert Strombachs karşılaşacak. Milli takımın kaptanlığını Marsel İlhan üstlenirken, antrenörlüğünü Bora Gerçeker yapıyor.