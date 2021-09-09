Datça Betçe'ye 30 milyonluk içme suyu müjdesi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Datça'da Belediye Başkanı Gürsel Uçar, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Datça'da Belediye Başkanı Gürsel Uçar, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Yapılan toplantıda nüfus artışı ve yeraltı su kaynaklarındaki azalma nedeniyle sorun yaşayan ve Betçe Bölgesi olarak adlandırılan Cumalı, Mesudiye, Sındı, Yaka ve Yazı Mahallelerine yapılacak olan projenin tanıtımı MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen tarafından yapıldı.

Yaklaşık 30 Milyonluk Yatırımın Tamamı Büyükşehir Belediyesi Bütçesinden Karşılanacak

2016 yılında hazırlanan projenin finansmanı için Çevre Şehircilik Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmuş ve bunun üzerinde Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü bütçesinden hibe sağlanmıştı. Ancak bu hibenin iptal edilmesi nedeniyle yapımına başlanamayan yatırımın tamamı bu yıl Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklarıyla hayata geçirilecek.

Proje kapsamında Betçe Bölgesine iki etap halinde yaklaşık 30 Milyon TL'lik yatırımla 27 bin 500 kişinin 2055 yılına kadar ihtiyacını karşılayacak miktarda içme ve kullanma suyunun iletimi sağlanacak.

24 Eylül 2021 günü ihalesi yapılacak olan 1. etap kapsamında yatırımın %70'lik kısmı tamamlanacak olup 4 ayrı kuyudan temin edilecek içme suyu; 2 adet terfi istasyonu, 3 adet su deposu, 2 adet maslak ve imalatı yapılacak olan 18 kilometrelik hat ile mahallelere iletilecek.

Toplantıda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün "2016 yılından bu yana emek verilen ancak, finansman temini sağlanamadığından başlanamayan Datça İlçemizin doğal güzellikleri ile ünlü Betçe Bölgesinin içme-kullanma suyu sorununu 2055 yılına kadar çözecek olan yatırıma başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplamda 8,5 Milyar altyapı yatırımına ihtiyacı olan ilimizde, içme suyu kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmak, içme suyu sistemlerimizi iyileştirmek, hizmet ağımızı genişletmek ve enerji tüketimimizi yenilenebilir kaynaklardan temin edebilmek adına geliştirdiğimiz projeler için uluslararası kreditörler yakın ilgi göstermiş ve 2 Milyar TL'nin üzerinde kredi sağlanacağı taahhüdünü vermişlerdir. Datça projemiz için ise daha önce ilgili bakanlıklarla yaptığımız görüşmeler sonrası kredi onayı çıkarken, daha sonra bu kredi iptal edildi ve maalesef projeyi başlatma süremiz uzadı. Kendi kaynaklarımızla bölgemize kazandıracağımız çalışmalar sonrasında Betçe'nin 2055 yılına kadar olan ihtiyacını karşılayacağız" İfadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı