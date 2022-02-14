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Darıca Gençlerbirliği Beyoğlu maçına hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Darıca Gençlerbirliği Beyoğlu maçına hazırlanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Darıca Gençlerbirliği, hafta sonu kendi sahasında ağırlayacağı Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına başladı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Darıca Gençlerbirliği, hafta sonu kendi sahasında ağırlayacağı Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına başladı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kocaeli ekibi Darıca Gençlerbirliği, Cumartesi günü kendi sahasında karşılaşacağı İstanbul ekiplerinden Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü' maçının hazırlıklarına başladı. Sarı yeşilli ekip, günü Teknik Direktör Tolgay Kerimoğlu yönetiminde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla değerlendirdi. Ligde bir türlü istediği başarıyı yakalayamayan Darıca Gençlerbirliği, sahaya 'Mutlak galibiyet' parolasıyla çıkacak. Kocaeli ekibi Ligde 19 puanla 18. Sırada bulunurken, rakibi Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü 31 puanla 8. sırada yer alıyor. - KOCAELİ

Darıca Gençlerbirliği Beyoğlu maçına hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor

Darıca Gençlerbirliği, Futbol Federasyonu, Beyoğlu, Futbol, Spor, Haberler

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