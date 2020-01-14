Darende Kaymakamı görme engelli genç kıza klarnet hediye etti

14.01.2020 09:54 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:00

Darende Kaymakamı Malik Çalışır, kendisinden klarnet isteyen doğuştan görme engelli genç kızın isteğini yerine getirdi.

İlçenin Heyiketeği Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 29 yaşındaki Zeynep Akçay, kaymakamlığa müracaatta bulunarak kendisine klarnet alınması konusunda destek istedi.

Kaymakam Malik Çalışır, engelli genç kızın isteğine duyarlılık göstererek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla klarnet satın aldırdı.

Çalışır, Akçay'ı ziyaret ederek hediyesini verdi.

Zeynep Akçay da Çalışır'a teşekkür ederek, klarnetle türküler çaldı.

Kaymakam Çalışır'ın kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Zeynep Akçay, "Kaymakam beyden nefesli çalgılara merakım olduğunu belirterek, klarnet konusunda yardımcı olmasını istemiştim. O da benim bu isteğimi kırmadı. Devletimize ve Kaymakam beye çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Zeynep Akçay'ın babası İsmail Akçay ise Kaymakam Çalışır'a teşekkür ederek, "Her zaman devletimize güveniyoruz. Çok şükür, devletimiz güçlü. Vatandaş olarak devletimizden memnunuz." diye konuştu.

Kaynak: AA