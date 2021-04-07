Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar çıktı
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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar çıktı Darbeye katılmak için Bosna'dan Türkiye'ye gelen eski albay Tanju Poshor ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi emniyet sorumlusu Osman Koltarla müebbet hapis cezası...

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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar çıktı

Darbeye katılmak için Bosna'dan Türkiye'ye gelen eski albay Tanju Poshor ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi emniyet sorumlusu Osman Koltarla müebbet hapis cezası aldı

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Genelkurmay Karargahına baskın yapan ekibin başında bulunan tabur komutanı Fedakar Akça müebbet hapis cezası aldı

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar çıktı
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar çıktı
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar çıktı
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar çıktı
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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