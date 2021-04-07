Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar çıktı
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar çıktı Darbeye katılmak için Bosna'dan Türkiye'ye gelen eski albay Tanju Poshor ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi emniyet sorumlusu Osman Koltarla müebbet hapis cezası...
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar çıktı
Darbeye katılmak için Bosna'dan Türkiye'ye gelen eski albay Tanju Poshor ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi emniyet sorumlusu Osman Koltarla müebbet hapis cezası aldı
Muhafız Alayı davasında TRT'ye baskın yapan ve zorla darbe bildirisini okutan Ümit Gençer ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
Genelkurmay Karargahına baskın yapan ekibin başında bulunan tabur komutanı Fedakar Akça müebbet hapis cezası aldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı