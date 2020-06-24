Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek Danıştay, İçişleri Bakanlığı'nın belediyelerin yardım toplamasını durduran genelgenin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. Verilen kararla yasak devam edecek.

Koronavirüs sürecinin başlangıcında İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok belediye tarafından başlatılan ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere hükümetin tepkisine neden olan yardım kampanyalarıyla ilgili Danıştay karar verdi.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Danıştay 10. dairesi, İçişleri Bakanlığı'nınbelediyelerin yardım toplamasını yasaklayan söz konusu genelgesinin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. Böylece belediyelerin yardım toplamasının yasaklanmasına dair süreç devam edecek. Danıştay, genelgenin iptal istemini ise daha sonra karara bağlayacak.