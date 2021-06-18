Danimarka-Finlandiya maçında kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Eriksen taburcu edildi

EURO 2020'de Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan karşılaşmada kalp krizi geçiren ve hastanede tedavi altına alınan Christian Eriksen, taburcu edildi. Kalp pili takılan yıldız futbolcu, taburcu edilir edilmez Danimarka Milli Takım kampını ziyaret etmek istedi. Eriksen'in arkadaşlarını gördükten sonra evinde dinlenmeye çekileceği öğrenildi.

EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçında kalp krizi geçiren ve sahada yapılan kalp masajıyla hayata dönen Christian Eriksen'in hastanedeki tedavisi sona erdi. Taburcu olan yıldız futbolcu takım arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra evinde istirahate çekilecek.

KALP PİLİ TAKILDI

Danimarka Futbol Federasyonu, kalbine ameliyatla kalp pili takılan Eriksen'in taburcu edildiğini duyurdu. ICD cihazı (kardiyak defibrilatör) takılan Eriksen, milli takım kampını ziyaret edecek ve ardından evine gidip dinlenmeye başlayacak.

Christian Eriksen durumunun iyi olduğunu bu fotoğrafı paylaşarak duyurmuştu

ICD NEDİR?

"ICD" Implantable (vücuda yerleştirilebilen) Cardioverter Defibrillator (İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör) için kullanılan bir kısaltmadır. ICD, VT ve VF gibi kalp ritmi bozukluklarını tedavi etmek için özel tedaviler uygular. ICD vücudun içine implante edilir (yerleştirilir) ve otomatik olarak çalışır.