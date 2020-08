Dan Friedkin kimdir? Roma'nı sahibi Dan Friedkin nereli? Dan Friedkin serveti ne kadar? The Friedkin Group hangi alanda faaliyet gösteriyor? A Milli Futbol Takımı'nın yıldızlarından Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'nın Birleşik Amerikalı sahibi James Pallotta Roma'yı Dan Friedkin'in sahibi olduğu The Friedkin Group'a sattı. Peki, Dan Friedkin kimdir? Roma'nı sahibi Dan Friedkin nereli? Dan Friedkin serveti ne kadar?

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği İtalyan devi Roma el değiştirdi. Klübün Birleşik Amerikalı sahibi James Pallotta, 591 milyon euro karşılığında kulübü vatandaşı iş adamı Dan Friedkin'in sahibi olduğu The Friedkin Group'a sattı. Roma'nı sahibi Dan Friedkin nereli? Dan Friedkin serveti ne kadar? The Friedkin Group hangi alanda faaliyet gösteriyor? Dan Friedkin kimdir?

DAN FRİEDKİN KİMDİR?

Doğum tarihi: Ekim 1965

Kaç yaşında: 54yaşında

Nereli: San Diego, Kaliforniya, ABD

Net serveti: 4,1 milyar USD (2020)

Thomas Daniel Friedkin (1965 doğumlu) Amerikalı bir milyarder, Friedkin Group'un CEO'su ve babası, Friedkin Companies'in başkanı ve CEO'su ve AS Roma'nın başkanı Thomas Hoyt Friedkin tarafından kurulan Friedkin Group ve yan kuruluşu Gulf States Toyota Distributors'un CEO'sudur.

Dan Friedkin, 1965 yılında San Diego , California'da Thomas H. Friedkin'in oğlu olarak dünyaya geldi . Lisans ve Rice Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesi var.

Friedkin, Gulf States Toyota Distribütörlerinin CEO'sudur .

Aralık 2019'da Friedkin, İtalyan futbol kulübü AS Roma'yı satın almak için görüşmelere başladı ve 6 Ağustos 2020'de ön sözleşmeyi imzaladı: Friedkin , AS Roma'nın ana hissedarı James Pallotta'ya591 milyon dolar ödemeyi kabul etti .

O ve eşi Debra'nın dört çocuğu var ve Houston'da yaşıyorlar.

Friedkin, Hava Kuvvetleri Miras Uçuş Vakfının kurucusu ve başkanıdır ve "ABD ile birlikte uçmaya hak kazanan dokuz sivil Miras Uçuş pilotundan biridir. Hava Kuvvetleri tek gemi gösteri ekipleri".