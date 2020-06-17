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Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, koronavirüs salgınının etkisiyle zor günler geçiren ABD ekonomisinin mayıs ayında dibi gördüğünü söyledi.

17.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:04

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, ABD ekonomisinin "muhtemelen" mayıs ayının başlarında dibi gördüğünü ve yıl sonunda işsizliğin yüzde 8 ya da biraz daha üzerinde olabileceğini söyledi.

Bununla birlikte ABD ekonomisi için "aşağı ve yukarı yönlü riskler" bulunduğunu da ifade eden Kaplan, pek çok şeyin koronavirüsün yayılmasını engellenmesine ve test yapılmasına bağlı olduğunun da altını çizdi. Kaplan, ülke genelinde Covid-19 vaka sayılarının yeniden artışa geçmesinin sağlık sistemini boğması tehdidi bulunmadığını savundu.

"FED DAHA FAZLASINI YAPABİLİR"

Kaplan, faiz oranlarını sıfıra yakın seviyeye indiren, finansal şartları gevşek tutmak için tahvil alımı yapan ve ekonominin büyük kısmını desteklemek için kredi programları başlatan Fed'in daha fazlasını yapmak için cephanesi olduğunu da vurguladı.

EKONOMİNİN YÜZDE 4,5 DARALMASI BEKLENİYOR

"Ek varlık alımları yapmak için kabiliyetimiz var. Daha çok barutumuz var" diye konuşan Kaplan, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 daralmasını ve 2020 sonunda işsizliğin yüzde 8 civarında olmasını beklediğini de ifade etti.

Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü

Ekonomi Manşet

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