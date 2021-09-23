Dalında 1,5 liraya alıcı bekleyen elma, kentteki zincir marketlerde 3-4 katına satılıyor - Haberler Ekonomi
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Dalında 1,5 liraya alıcı bekleyen elma, kentteki zincir marketlerde 3-4 katına satılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Dalında 1,5 liraya alıcı bekleyen elma, kentteki zincir marketlerde 3-4 katına satılıyor

Türkiye'nin elma deposu Karaman'da, üreticiler elmalarını dalında 1.5 liraya satamazken, ketteki zincir marketlerde kilosunun 6 liraya kadar satılmasının şaşkınlığını yaşıyor.

KARAMAN (İHA) - Türkiye'nin elma deposu Karaman'da, üreticiler elmalarını dalında 1.5 liraya satamazken, ketteki zincir marketlerde kilosunun 6 liraya kadar satılmasının şaşkınlığını yaşıyor.

Elma hasadının devam ettiği bahçelerde incelemelerde bulunan Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, birçok üreticinin hala elmasını satamadığını söyledi. Karaman'da elma hasadının buruk gittiğini belirten Bayram, "Üretmiş olduğumuz ürünlerin hak ettiği fiyatlara satılamıyor. Karaman, Türkiye'de elma üretiminde söz sahibi illerden birisidir. Elma, Karaman ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlıyor. Geçen yıl yaşanan sıkıntılar bu yıl da devam ediyor. Geçen yıl pandemiden dolayı getirilen sokağa çıkma yasakları nedeniyle pazarlar kurulamadı ve çalışan kesim de pazara çıkamadı. Hal böyle olunca insanlar zincir marketlerden alış veriş yapmak zorunda kaldılar. Maalesef bu marketlerde de elma fiyatları afaki bir şekilde arttı. Şuanda pazarda 2,5 liraya alabileceğimiz bir elma Karaman'daki bir markette 6-7 lira arasında satışa sunuluyor. Bu elma İstanbul'a gidinceye kadar fiyatı 10 katına çıkıyor. Karaman'da müstahsilden 1,25 ila 1,50 bandında alınan kaliteli bir elma maalesef tüketicimizin pazarına 10 katı fiyatına giriyor. İster istemez de elmanın satışını durduruyor. Elma üretiminde ülke olarak ciddi bir üretimimiz var. Neredeyse 3 milyon tonun üzerinde bir üretimimiz var. Buna rağmen ihracat rakamlarımız yüzde 10 ila 15 arasındadır. Elmanın iç pazarda ciddi bir şekilde satılması gerekiyor. Satılması için de bu ürünü tüketicinin düşük fiyatla alması gerekiyor. Fakat bunu bir türlü sağlayamıyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi raf fiyatları ciddi bir şekilde sıkıntı. Bu zincir marketler Karaman ve Türkiye ekonomisine ciddi zarar veriyor. Örnek verecek olursak Karaman'da kurulan Perşembe Pazarında çok çeşitli ve kaliteli ürünleri 76 liraya alırken, aynı ürünleri zincir marketten aldığımız da 147 liraya mal oldu. Bu rakamların Karaman'da bile yüzde yüz fark olduğunu değerlendirdiğimizde Türkiye genelinde ciddi anlamda raf fiyatları ile tüketiciye giden fiyatlar arasında uçurum var. Bunun çözülmesi gerekiyor. Çünkü ülkemiz ekonomisine tarımdan başka sığınacağımız bir şey yok. Tarımla ilgili çalışmaların hiçbir zaman göz ardı edilmemesi gerekir. Karaman'da yaşanan sorunlar sadece Karaman'da yaşanmıyor, Niğde ve Isparta'da da yaşanıyor" dedi.

"Elmanın bahçeden 3 kilometre ilerideki zincir markette 6 liraya kadar satılması anlaşılır bir durum değil"

Elma üreticisi Celil Serim de "Elmanın bahçeden 3 kilometre ilerideki zincir markette 6 liraya kadar satılması anlaşılır bir durum değildir" diyerek, "Bu rakam nereden meydana geliyor, nasıl çıkıyor bilmiyoruz. Şuanda birçok üretici elmasını satmadı. Elmalar daha yeni toplanıyor. Biz üreticiler elmamızı makul fiyatla satmak istiyoruz. Maliyetlerde bir yükseliş var. İç piyasada satış ve pazarlama probleminin giderilmesi için belli kurumların devrede olması gerekir. Hallerden sonra bir değişiklik oluyor. Bunun neden kaynaklandığını bizler de bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

Karaman'da bulunan bir zincir marketin tezgahındaki elma ise kilosu 4.95 liradan satılıyor. - KARAMAN

Dalında 1,5 liraya alıcı bekleyen elma, kentteki zincir marketlerde 3-4 katına satılıyor

Dalında 1,5 liraya alıcı bekleyen elma, kentteki zincir marketlerde 3-4 katına satılıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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