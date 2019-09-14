Dalaman'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi
MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde akşam etkili olan rüzgar, kentteki bazı ağaçları devirdi.
14.09.2019 13:36
MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde akşam etkili olan rüzgar, kentteki bazı ağaçları devirdi.
Dalaman'da dün akşam, şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar yüzünden kentteki bazı ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar nedeniyle bazı otomobillerde maddi hasar oluştu. Ayrıca elektrik telleri koptuğu için bazı yerlerde elektrik kesintisi yaşandı. İtfaiye ekipleri, rüzgarın yarattığı olumsuzluğu gidermek için çalışma başlattı.
Dalaman'da dün akşam, şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar yüzünden kentteki bazı ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar nedeniyle bazı otomobillerde maddi hasar oluştu. Ayrıca elektrik telleri koptuğu için bazı yerlerde elektrik kesintisi yaşandı. İtfaiye ekipleri, rüzgarın yarattığı olumsuzluğu gidermek için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA