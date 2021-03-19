Dalaman'a gelen ilk Rus turist kafilesi çiçek ve lokumla karşılandı
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Dalaman'a gelen ilk Rus turist kafilesi çiçek ve lokumla karşılandı

19.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:15

Rusya'dan Muğla'nın Dalaman ilçesine gelen ilk Rus turist kafilesini taşıyan uçaktaki yolcular çiçeklerle karşılandı.

Rusya'dan Muğla'nın Dalaman ilçesine gelen ilk Rus turist kafilesini taşıyan uçaktaki yolcular çiçeklerle karşılandı.

Moskova Domodedovo Havalimanı'ndan 151 kişi ile havalanan uçak, Dalaman Havalimanı'na indi.

Turistlere çiçek ve lokum verildi, ikramlarda bulunuldu.

Rus turistler, daha sonra kendilerini tatil yapacakları yerlere taşıyacak araçlarla havalimanından ayrıldı.

YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz, AA muhabirine, Rusya'nın kendileri için önemli bir pazar olduğunu söyledi.

Gelecek günlerde bölgeye çok sayıda Rus turist beklediklerini belirten Ayaz, "Geçen yıl tatil planlarını erteleyen çok sayıda Rus turisti bu sene bölgemize bekliyoruz. Martta ilk defa bölgemize Rus turist kafilesi geliyor. Bu da bizim için çok önemli." dedi.

Ayaz, gelecek günlerde İngiltere ve diğer destinasyonlardan da turistlerin bölgeye geleceğini ifade etti.

Dalaman'a gelen ilk Rus turist kafilesi çiçek ve lokumla karşılandı
Dalaman'a gelen ilk Rus turist kafilesi çiçek ve lokumla karşılandı
Dalaman'a gelen ilk Rus turist kafilesi çiçek ve lokumla karşılandı
Dalaman'a gelen ilk Rus turist kafilesi çiçek ve lokumla karşılandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

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