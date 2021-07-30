Dakika bir gol bir! G.Saray taraftarının tepkisi yeni transfer Berkan'a fotoğraf kaldırttı

Sarı-Kırmızlılar'ın, Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği 23 yaşındaki orta saha Berkan Kutlu, taraftarları mutlu etti. Berkan, çocukluğundan itibaren Galatasaraylı olduğunu ispatlayan paylaşımlarıyla daha maça çıkmadan sevgi kazandı. Ancak Berkan G.Saray paylaşımı yaptığı ilk anda sıkıntı yaşadı. Alanyaspor'un deplasmanda G.Saray'ı yendiği maç fotoğrafını kapağında unutan Berkan, tepkileri fark edince hemen değişiklik yaptı.

Galatasaray, çok istediği transfere en nihayetinde kavuştu. 23 yaşındaki solak orta saha oyunucusu Berkan Kutlu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Berkan'ın transferi taraftarları bir hayli mutlu etti. Geleceği oldukça parlak olan futbolcu, ilk andan taraftarın sevgilisi oldu.

ÇOCUKLUK AŞKI

Berkan, kulüpten yapılan resmi açıklamanın ardından çocukluğundan itibaren giydiği Galatasaray formalı pozlarını ve videolarını paylaştı. Bunlar taraftarı mest etti. Her şey iyi giderken Berkan'ı Twitter'daki kapak fotoğrafı yaktı.

ASLAN ÜZGÜN

Berkan'ın paylaşım yaptığı esnada kapağında Alanya'nın Galatasaray'ı deplasmanda yendiği maçın fotoğrafı bulunuyordu. O fotoğrafta Galatasaraylılar bir hayli üzgün, Alanyalılar da çılgın bir sevinç halinde. Bir süre bunu fark etmeyen Berkan, tepkilerin yükselmesiyle hemen fotoğrafı kaldırdı.

İşte o yorumlar: