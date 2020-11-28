Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi

Dağlık Karabağ'da bu kez de sınırda yer alan kritik önemdeki altın madeninin paylaşılması konusunda gerilim yaşanıyor. Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, gece yarısı iki kere telefona sarılıp Rusya Devlet Başkanı Putin'den yardım istedi.

Ermenistan'ın 44 günlük ikinci Karabağ savaşında yenilgiyi kabul ederek 28 yıldır işgal ettiği Azerbaycan topraklarından geri çekilmesi sürecinde sınırda yer alan altın madeni Erivan cephesinin harekete geçmesine neden oldu. Rusya'yı garantörü olarak gören Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, önceki gece Vladimir Putin'i iki defa arayarak 10 Kasım üçlü anlaşmasına rötuşlar yapılmasını talep etti.

Kelbecer Rayonu'nu üç gün önce geri alan ve Ermenistan ile doğrudan sınır komşusu olan Azerbaycan'ın anlaşmaya göre sınır bölgesinde Rusya'ya ait "GeoProMining Gold" şirketinin verimli altın madeninin bulunduğu alanın bir kısmını teslim alması gerekiyor.

PAŞİNYAN İLE PUTİN NE KONUŞTU?

Hürriyet gazetesinden Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, Azerbaycan birlikleri 26 Kasım günü madenin bulunduğu sınırdaki Sotk kasabasına dayanarak, altın madeninin ortasına kadar ilerledi. 30 yıl öncesine ait haritaya göre sınır bu madenin ortasından geçiyordu. Sınırda altın madeni krizinin patlak vermesiyle gece yarısı telefona sarılan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile iki telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Temaslar hakkında bilgi veren Ermenistan hükümeti, "Paşinyan ile Putin, üçlü anlaşma maddelerinin hayata geçirilmesini detaylı biçimde ele aldı. Ermenistan-Azerbaycan sınırının doğru çizilmesi, Laçin koridorundaki durum, barış gücü faaliyetleri ve rehine takası meseleleri ele alındı" açıklamasını yaptı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı ise iki ülke arasındaki altın madenine gelen Azerbaycan birliğinin şimdilik geri çekildiğini ve probleme ilgili ülke siyasi yönetimleri tarafından çözüm bulunacağını dile getirdi.

"KARABAĞ'DA YENİ BİR SAYFA AÇILDI"

Öte yandan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Dışişleri Bakanları Konseyi 42. Toplantısı'nda konuşan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dağlık Karabağ sorununun çözümünde yeniden yapılanma, rehabilitasyon ve barış içinde bir arada yaşamanın yeniden sağlanması aşamasına girildiğini söyledi.

Çatışmaların barış ve güvenliği tehdit ettiğini, bölgesel iş birliğini de engellediğini söyleyen Bayramov, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan bildirinin Dağlık Karabağ sorununun çözümünde yeni bir sayfa açtığını vurguladı.

Bayramov, Ermenistan'ın silahlı kuvvetlerini işgal altındaki Azerbaycan topraklarından çektiğini, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini yeniden sağlandığını kaydetti.

"YENİ KALKINMA VE İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI ORTAYA ÇIKTI"

Çatışma bölgesinde barış güçlerinin konuşlandırıldığını ve ortak bir ateşkes izleme merkezi kurulacağını hatırlatan Bayramov, "Çatışmanın çözümünde yeniden yapılanma, rehabilitasyon ve barış içinde bir arada yaşamanın yeniden sağlanması aşamasına girdik. Yeni kalkınma ve iş birliği fırsatları ortaya çıkmaktadır ve KEİ, yeni gerçekleri değerlendirmeli ve bunlardan yararlanmalıdır." dedi.

Bayramov, üçlü bildiriye göre bölgedeki tüm ekonomik ve ulaştırma hatlarının açılacağını bildirerek, "Bu, Asya ile Avrupa arasında, bölgemizin ticaretteki rolünü güçlendirmek için fırsatlar yaratacak, hayati önem taşıyan bağımsız bir kara koridorunun açılabileceği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.