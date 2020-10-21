Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor
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Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor

21.10.2020 13:43 | Son Güncelleme: 21.10.2020 14:01

112 tondan fazla altın rezervi bulunan Dağlık Karabağ'da, Azerbaycan'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından bölgedeki altınların yüzde 99'unu kontrol eden Rus GeoProMining Gold şirketi de büyük panik yaşamaya başladı. Milyarlarca dolarlık altın rezervinden vazgeçmek istemeyen şirket, bölgeye çok sayıda silah ve paralı asker yığmaya başladı.

27 Eylül'de Ermenistan'ın saldırıları sonrasında harekete geçen ve 23 gün içerisinde işgal altındaki 78 yerleşim yerini yeniden ele geçirerek bölgenin kaderini belirlemede en kritik şehir olan Şuşa kentini de kuşatan Azerbaycan ordusunun bu hızla ilerlemesi halinde 10 -15 gün içerisinde büyük zaferi ilan etmesi bekleniyor.

Kelbecer, Laçin, Güdeli ve Zangilan'ın alınmasından sonra Laçin koridorunun kontrolünün tamamen Azerbaycan'ın eline geçeceğine dikkat çeken uzmanlar ise Şuşa'nın devralınmasından sonra müzakere masasının kurulacağına vurgu yapıyor.

BÖLGE MADEN ZENGİNİ

Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ bölgesi çeşitli yer altı kaynakları ile altın ve bakır madenleri bakımından zengin bir bölge olarak biliniyor. Bölgede 150'den fazla ayrı altın, bakır, çinko, demir gibi kıymetli maden yatağı bulunduğu ve buraların yasadışı işletilerek çok sayıda ülkeye ürün ihraç edildiği biliniyor.

Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor

112 TONDAN FAZLA ALTIN VAR

Dağlık Karabağ bölgesindeki altın rezervinin 112 tonun üzerinde olduğu ifade edilirken, altınların yüzde 99'unu ise Rus şirketler çıkarıp dünyaya pazarlıyor. Bu şirketlerden en büyüğü ise GeoProMining Gold. Şirket Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmaların şiddetlenmesinin ardından güvenlik endişelerinden kaynaklı madenlerdeki üretimlerini durdurarak çalışanlarını süresiz izne çıkarmıştı.

SİLAH VE PARALI ASKER YIĞIYOR

Ancak bölgeden gelen son bilgilere göre Rus şirketin maden yataklarıyla zengin olan bölgedeki milyarlarca dolarlık altından kolay kolay vazgeçmeyeceği öne sürülüyor. İşgal altındaki Dağlık Karabağ'ın Kelbecer şehrindeki altın yataklarını uzun yıllardır sömüren şirketin büyük miktarda silah ve paralı asker yığarak bölgenin tamamen özgürleştirilmesinin önüne geçilmesini sağlamaya çalıştığı iddia ediliyor.

Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor

İFLAS BAYRAĞINI ÇEKECEK

27 yıldır Azerbaycan'ın sahip olduğu topraklardan altın çıkararak milyarlarca dolar gelir elde eden şirketin Kelbecer bölgesindeki altın madeni yataklarını kaybetmesiyle birlikte büyük bir yıkım da yaşayacak. Ermenistan hükümetinden çok sayıda ismin de yönetiminde yer aldığı öne sürülen şirketin bölgedeki altın madenlerini kaybetmesiyle iflas bayrağını çekebileceği de ifade ediliyor.

YÜZLERCE DAVA AÇILACAK

Öte yandan Kelbecer'in tamamen kurtarılmasının ardından madenlerin işletilmesiyle ilgili Azerbaycan hükümeti de harekete geçecek. İşgal altındaki Azerbaycan topraklarındaki madenlerin işletilip ihraç edilmesiyle ilgili raporlar düzenlenmesi ve ilgili şirketlere uluslararası mahkemelerde yüzlerce ceza davası açılması planlanıyor. Azerbaycan'ın bu davalardan büyük miktarlarda tazminatlar kazabileceği de belirtiliyor.

Kaynak: Yeni Şafak

Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor

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