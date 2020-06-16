Curling Federasyonu, sporcularını Atatürk Üniversitesinde test edecek Spora ve sporcuya verdiği değeri daima üst seviyede tutan Atatürk Üniversitesi, sporcuların üniversite imkanlarından faydalanması için yeni projelere imza atmaya devam ediyor.

Spora ve sporcuya verdiği değeri daima üst seviyede tutan Atatürk Üniversitesi, sporcuların üniversite imkanlarından faydalanması için yeni projelere imza atmaya devam ediyor.

Bu kapsamda; Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Curling Federasyonu Başkanlığı arasında olimpik milli sporcuların Atatürk Üniversitesine ait Sporcu Performans Ölçümü ve Rehabilitasyon Merkezinde sportif testlere tabii tutulmaları yönünde protokol imzalandı.

Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Curling Federasyonu Başkanı Dr. Kenan Şebin tarafından Rektörlük makamında düzenlenen imza töreninde ayrıca, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necip Fazıl Kishalı ile Federasyon Başkan Vekili Ahmet Çelebi de hazır bulundu.

Rektör Çomaklı, imzalanan protokol kapsamında olimpik düzeydeki curling sporcularının fiziksel ve fizyolojik testlerinin yanı sıra psikolojik testlere de tabi tutularak, müsabaka performansını arttıracak antrenman programlarının hazırlanacağını belirtti. Yapılacak testler sayesinde curling sporcularının performanslarının geliştirilmesinin amaçlandığını ifade eden Çomaklı, ülke sporunun yükselen branşı Curling'e destek vermekten memnuniyet duyduklarını, bu doğrultuda Atatürk Üniversitesi imkanlarının tüm sporcuların hizmetine sunduklarını söyledi.

Atatürk Üniversitesi mensubu olmaktan gurur duyduğunu aktaran Curling Federasyonu Başkan Dr. Kenan Şebin ise kendi üniversitesi ile protokol imzalamanın mutluluk verici olduğunu belirterek, Atatürk Üniversitesi ile daima iş birliği içerisinde olacaklarını vurguladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA