Cüneyt Çakır, Çin Liginden Astronomik Teklif Aldı

Son yıllarda futbola en çok para harcayan ülke olan Çin, antrenör ve futbolcuların ardından hakem de transfer etmeye başladı.

Ülkelerindeki futbol kalitesini her yönden geliştirme adına bu kararı alan Çinliler, 2018 Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemler arasında yaptıkları eleme sonucunda birkaç isme transfer teklifinde bulundu. FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'la da temas kuran Çinliler'in astronomik bir ücret önerisinde bulunduğu belirtildi.

TEKLİFE ÇOK SICAK BAKIYOR

Artık 42 yaşına gelen ve dolayısıyla hakemlik kariyerinin son yıllarını yaşayan Cüneyt Çakır'ın Çin'den gelen bu sürpriz teklife sıcak baktığı ve büyük olasılıkla kabul edeceği bildirildi.

TÜRKİYE'DE DÜDÜK ÇALAMAYACAK

Çakır, Çin Futbol Federasyonu ile anlaşma yaparsa, gelecek sezon sadece Çin Süper Ligi'nde maç yönetecek ve Türkiye'de düdük çalmayacak.

CLATTENBURG DA SUUDİ ARABİSTAN'A GİTMiŞTİ

Hakem transferinde ilk adımı geçtiğimiz Suudi Arabistan atmış ve geçtiğimiz yılın şubat ayında dünyaca ünlü İngiliz Mark Clattenburg'la anlaşmıştı.