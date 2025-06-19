CUMHURİYET ALTINI NE KADAR SON DAKİKA | 19 Haziran Perşembe bugün çeyrek altın, yarım, tam ve reşat altın ne kadar? Altında son durum ne?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR SON DAKİKA | 19 Haziran Perşembe bugün çeyrek altın, yarım, tam ve reşat altın ne kadar? Altında son durum ne?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet altınının fiyatı ne kadar? Yatırımcılar, özellikle Reşat altın ve Cumhuriyet altını başta olmak üzere, güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, 19 Haziran 2025 Perşembe tarihi itibarıyla altın piyasasında son durum nedir? Reşat altın ve cumhuriyet altını ne kadar? Güncel altın fiyatları ne durumda? İşte, altın piyasasındaki en son gelişmeler ve detaylar...

19 Haziran 2025 Perşembe günü itibarıyla altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen faiz indirimi mesajları ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımları, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan ilgisini artırdı. Ayrıca, Orta Doğu'da yeniden tırmanışa geçen jeopolitik gerilimler de altın fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratan unsurlar arasında yer aldı. Peki, 19 Haziran Perşembe çeyrek altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL oldu? İşte, güncel altın fiyatlarında son durum…

?ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın saat 09:54 itibariyle yüzde -0,38 değer kaybederek 6914,55'ten işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR SON DAKİKA | 19 Haziran Perşembe bugün çeyrek altın, yarım, tam ve reşat altın ne kadar? Altında son durum ne?Cumhuriyet altını ne kadar

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 09:54 itibariyle yüzde -0,38 değer kaybederek 13829,11'den işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın saat 09:54 itibariyle yüzde -0,38 değer kaybederek 27615,53'ten işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR SON DAKİKA | 19 Haziran Perşembe bugün çeyrek altın, yarım, tam ve reşat altın ne kadar? Altında son durum ne?Reşat altını ne kadar

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını saat 09:54 itibariyle yüzde 0,16 değer kazanarak 28994,51'den işlem görüyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat altını saat 09:54 itibariyle yüzde 0,16 artarak 29871,82'den işlem görüyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
İran, Tel Aviv'i böyle vurdu! Füzelerdeki resim detayı dikkat çekti

Tel Aviv yanıyor! Füzedeki detaya dikkat, hepsi şehrin üzerine yağdı
İran'ın vurduğu Tel Aviv'de büyük yıkım

Burası Gazze değil Tel Aviv
ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız

ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor
Putin'den İran'a destek: Sinyalleri verdik, seçenekler masada

Putin: İranlı dostlarımıza sinyalleri verdik, seçenekler masada
İstanbul'da otomobilde kanlı infaz

İstanbul'da otomobilde kanlı infaz
İsrail'den İranlılara ülkeleri aleyhine ajanlık yapma çağrısı

İsrail'den çaresizliğini ortaya koyan çağrı! İranlılara teklifleri var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti

Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti
Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı

Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı! İşte o pozisyon
Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu

Zehra Güneş'in gözlük takmasının nedeni belli oldu
Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı

Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı
Nihal Candan'a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt

Yapay zekadan vicdansız yoruma tokat gibi cevap
Henüz 10 yaşındaydı! İnşaat halindeki camide feci şekilde can verdi

Henüz 10 yaşındaydı! Camide feci şekilde can verdi
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Şimdilerde tüm dünya adını ezbere biliyor

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Şimdilerde herkes adını ezbere biliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.