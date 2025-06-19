CUMHURİYET ALTINI NE KADAR SON DAKİKA | 19 Haziran Perşembe bugün çeyrek altın, yarım, tam ve reşat altın ne kadar? Altında son durum ne?

19 Haziran 2025 Perşembe günü itibarıyla altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen faiz indirimi mesajları ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımları, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan ilgisini artırdı. Ayrıca, Orta Doğu'da yeniden tırmanışa geçen jeopolitik gerilimler de altın fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratan unsurlar arasında yer aldı. Peki, 19 Haziran Perşembe çeyrek altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL oldu? İşte, güncel altın fiyatlarında son durum…

?ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın saat 09:54 itibariyle yüzde -0,38 değer kaybederek 6914,55'ten işlem görüyor.

Cumhuriyet altını ne kadar

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 09:54 itibariyle yüzde -0,38 değer kaybederek 13829,11'den işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın saat 09:54 itibariyle yüzde -0,38 değer kaybederek 27615,53'ten işlem görüyor.

Reşat altını ne kadar

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını saat 09:54 itibariyle yüzde 0,16 değer kazanarak 28994,51'den işlem görüyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat altını saat 09:54 itibariyle yüzde 0,16 artarak 29871,82'den işlem görüyor.