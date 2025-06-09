CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 9 Haziran Pazartesi bugün tam altın, reşat altın ne kadar? Altında son durum ne?

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 9 Haziran Pazartesi bugün tam altın, reşat altın ne kadar? Altında son durum ne?
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Yatırımcılar, özellikle Reşat altın ve Cumhuriyet altını başta olmak üzere, güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, 9 Haziran 2025 Pazartesi tarihi itibarıyla altın piyasasında son durum nedir? Reşat altın ve cumhuriyet altını ne kadar? Güncel altın fiyatları ne durumda? İşte, altın piyasasındaki en son gelişmeler ve detaylar...

9 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. ABD'nin Çin'e uyguladığı ek gümrük tarifeleri ve Çin'in buna karşı aldığı ekonomik önlemler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oluyor. Bu gelişmeler, altın fiyatlarında kayda değer değişimlere yol açtı. Peki, 9 Haziran Pazartesi tam altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL oldu? İşte, güncel altın fiyatlarında son durum…

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın saat 13:02 itibariyle yüzde 0,20 değer kazanarak 27016,65'ten işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 9 Haziran Pazartesi bugün tam altın, reşat altın ne kadar? Altında son durum ne?Tam altın, reşat altın ne kadar

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını saat 13:02 itibariyle yüzde 1,26 artarak 28528,84'ten işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 9 Haziran Pazartesi bugün tam altın, reşat altın ne kadar? Altında son durum ne?Cumhuriyet altını ne kadar

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat altını saat 13:02 itibariyle yüzde 1,26 artarak 29392,06'dan işlem görüyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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