Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Marmaris'te başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Marmaris'te başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Marmaris'te başlıyor
Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Haberler | Spor

CUMHURBAŞKANLIĞI 2'nci Uluslararası Yat Yarışları, yarın Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Marmaris'te başlayacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2'nci Uluslararası Yat Yarışları, yarın Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Marmaris'te başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarışları Kulübü (İAYYK) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın tanıtım toplantısı ilçedeki Grand Yazıcı Turban Otel'de gerçekleştirildi. Halikarnas Kupası adı verilen Muğla Etabı ile yarın saat 15.00'te başlayacak yarışın ödül töreni 27 Haziran'da Bodrum'da yapılacak. Organizasyonun tanıtım toplantısına Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu katıldı.

Muğla'nın yatçılık sektöründe dünya standartlarının üzerinde olduğunu söyleyen Yemlihaoğlu, "Muğla'nın ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlayacağız. Rota zorlu, yarış dünya çapında bir prestije sahip olacak. İlerleyen yıllarda yarış dünya çapında daha çok üne sahip olacak. İlki geçtiğimiz yıl İstanbul'da düzenlenen ve dünyanın en prestijli yelken organizasyonları arasında yer alma yolunda emin adımlarla ilerleyen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları için geri sayım başladı. 25-27 Haziran'da Muğla'da, 29-31 Ekim tarihlerinde de Galataport İstanbul ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek yarışlara dünyanın dört bir yanından yüzlerce yarışçı katılacak. İki etabın sonunda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 2'nci Uluslararası Yat Yarışı'nın şampiyonu olarak kupasını alacak" dedi.VALİ TAVLI: MUĞLA'YA DEĞER KATACAK

Cumhurbaşkanlığı 2'nci Uluslararası Yat Yarışları'nın lansmanında konuşan Muğla Valisi Orhan Tavlı, organizasyonun kente büyük değer katacağını belirterek, "Bu organizasyona ev sahipliği yapmanın heyecanı içerisindeyiz. Bölgemizin eşsiz koyları keşfedilecek ve tanıtılacak. Yarış boyunca bütün zenginlikler tüm dünyaya tanıtılacak. Muğla pek çok organizasyona başarıyla ev sahipliği yapmıştır. Biz bu tür organizasyonlara her türlü desteğe hazırız. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na çok teşekkür ederim. İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü'ne teşekkür ediyorum. Yarışmacılara başarılar diliyorum, hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. Açıklamalar sonrası heyet birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Marmaris'te başlıyor
Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Marmaris'te başlıyor
Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Marmaris'te başlıyor
Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Marmaris'te başlıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Elmas Şenol Güneş Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Marmaris'te başlıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 12:54:22. #1.15#

title